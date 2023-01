Lutto a Sanremo, l’addio struggente: “Oggi muore tre volte mio padre”

Lutto a Sanremo a poche settimane dall’inizio del Festival. Lo struggente annuncio sui social fa piangere davvero tutti.

Grave lutto per una delle cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023. A poche settimane dall’inizio del Festival, infatti, Levante ha subito la perdita dell’amatissima nonna Rosalia. Ad annunciare la grave perdita è stata Levante che ha detto addio alla nonna pubblicando sul proprio profilo Instagram una serie di foto in cui mostra ai fan la nonna.

Tante le foto, tra cui anche un video in cui nonna Rosalia tiene per la prima volta tra le braccia la figlia di Levante. Una perdita importante per la cantante che, a febbraio, salirà sul palco del Festival di Sanremo 2023 portandola nel cuore e con tutti i suoi insegnamenti in tasta.

L’addio di Levante a nonna Rosalia

Dopo la gioia per la partecipazione al Festival di Sanremo 2023, Levante ha iniziato il nuovo anno con una grande perdita. “Mia sorella Rosalia, al telefono, dopo settimane di assistenza al nostro albero sacro, con il sole e con la luna, mi ha detto ‘quanti colpi d’ascia servono per abbattere una sequoia?’. Ho pianto così, pensando alla nonna nel suo letto, legata alla vita, nonostante tutto. Oggi è morta la nonna Rosalia. Oggi muore tre volte mio padre”, ha scritto la cantante su Instagram.

“Lascia dentro di me un grandissimo vuoto ma nulla confrontato all’amore, alla forza, all’orgoglio con il quale ha sorretto la mia famiglia. Grazie amore mio, ti bacio sul collo dandoti un po’ di fastidio, come facevo sempre. ‘Nonna, a febbraio vado a Sanremo! M’ha taliari!!!’ ‘Se, se!’”, ha concluso la cantante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial)

Quella della nonna è una perdita importante che è arrivata 26 anni dopo la morte del padre di Levante. Un dolore sempre forte e presente quello che prova la cantante per la scomparsa del padre avvenuta quando lei aveva 9 anni e a cui ha dedicato alcune parole.

“Ventisei anni fa moriva mio padre. Alle sei del pomeriggio, in una giornata bollente, nella casa di Palagonia. Per anni sua madre ha detto che era morto per “il male del secolo”. Ancora oggi la nonna Rosalia non lo dice, tumore, non lo dice. Anche a me a volte affatica dirlo, sentirlo dire» spiega Levante, nata a Caltagirone e trasferitasi nel 2001, cinque anni dopo il lutto familiare, a Torino insieme alla madre e ai fratelli”, ha concluso.