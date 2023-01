Tagliatelle con la spigola, il mare non è mai stato così vicino alla tavola

Per la serie poca spesa e tanta resa, ecco la nostra versione delle tagliatelle con la spigola: come ricavare i filetti e come condire la pasta, uno scherzo

Costa relativamente poco ma vale moltissimo questa ricetta che porta tutti i sapori del Mediterraneo in tavola. Le tagliatelle con la spigola sono facili da preparare e perfette anche quando abbiamo ospiti perché vanno bene a tutte le età.

La spigola oltre tutto si pulisce molo facilmente. Blocchiamola con una mano e con l’altra togliamo le squame esterne con la lama di un coltello ripetendo l’operazione più volte. Poi con le forbici facciamo un’incisione iniziando dalla parte finale del ventre fino alla testa. Quindi eliminiamo le viscere interne e sciacquiamo bene l’interno del pesce sotto l’acqua corrente.

Per sfilettare ci serve un coltello con lama affilata. Facciamo un’incisione profonda sul dorso, fino alla lisca del pesce seguendo la linea delle pinne dorsali. Quindi facciamo scorrere la lama in senso orizzontale dalla pinna fino alla testa.

A questo punto separiamo il filetto praticando un taglio netto all’altezza delle branchie, inclinando il coltello in diagonale. Quindi facciamo lo stesso dall’altro lato del pesce ricavando il secondo filetto. Ultimo lavoro: con le apposite pinzette cerchiamo di eliminare le lische all’interno della carne per avere una spigola perfetta

Tagliatelle con la spigola, anche il pomodoro fa la differenza

Le tagliatelle con la spigola in questa versione vanno bene tutto l’anno perché i pelati ci sono sempre. Ma in estate è quasi un obbligo sostituirli con i pomodorini freschi, in Italia ne abbiamo decine di qualità diverse e tutte buonissime.

Ingredienti (per 4 persone):

500 g di tagliatelle

700 g di filetti di spigola

450 g di pomodori pelati

100 g di olive nere

1 cipolla dorata

1 spicchio di aglio

30 cl di vino bianco secco

1 peperoncino

1 rametto di maggiorana

6 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale fino q.b.

Preparazione:

Mettiamo a bollire l’acqua della pasta e intanto partiamo con il condimento. Spelliamo la cipolla, poi facciamo lo stesso con l’aglio e tritiamoli finemente insieme.

Prendiamo un tegame basso e facciamo rosolare a fiamma bassa aglio e cipolla con l’olio extravergine. Quando cominciano a prendere colore sfumiamo subito con il vino bianco e aspettiamo che l’alcol sia evaporato. A quel punto aggiungiamo anche i pelati, schiacciandoli leggermente con la forchetta.

Insaporiamo la salsa con una resa di sale fino e il peperoncino tagliato a fettine, quindi continuiamo a cuocere per 10 minuti a fiamma moderata. Quando la salsa comincia a rapprendere, possiamo aggiungere il pesce.

Appoggiamo i filetti di spigola nel tegame, aggiungendo un paio di cucchiai di acqua direttamente dalla pentola della pasta. Caliamo le tagliatelle nell’acqua e nel frattempo facciamo cuocere il condimento per altri 5 minuti.

Quando il condimento è quasi pronto, spezzettiamo i filetti di spigola direttamente con una forchetta, aggiungiamo le olive tagliate a rondelle e poi scoliamo le tagliatelle direttamente in padella. Un paio di minuti, appena il tempo che tutto si amalgami bene e possiamo spegnere. Insaporiamo con la maggiorana fresca tritata e portiamo subito in tavola.