Passato Capodanno, l’Oroscopo del giorno ha delle notizione per questi segni!

L’Oroscopo del giorno ha delle buone nuove per questi segni, non è solo fortuna, ma anche un’energia potentissima che li porta fino alle stelle!

Per questi segni dello Zodiaco l’Oroscopo del giorno ha delle piccole gioie. Si tratta di soddisfazioni che prima o poi sarebbero arrivate, ma anche di una forza d’animo che ritorna. Per vincere tutte le paure, ottenere tutti i risultati che si desiderano, occorre essere forti, temerari e senza timore di essere sé stessi. Per questi amici è arrivato il momento di iniziare l’anno in bellezza, le Stelle, gli Astri e tutto il firmamento li accompagnano in questo cammino travolgente. Cosa ne pensa il cielo di tutto questo splendore?

Il posizionamento è favorevole, Mercurio l’Astro del pensiero e Nettuno quello delle illusioni, viaggiano insieme in una dialogo tra loro pacifico e produttivo. Cosa significa? Che le persone finiranno per essere condizionate ed andrà tutto bene? Assolutamente no! E’ vero che gli Astri hanno voce in capitolo, ma alla fine sono gli individui ad agire per ottenere i loro sogni.

C’è una persona che ti piace? Vai dritto al punto, non aspettare che a farlo il tempo passa e le occasioni pure! Ti senti poco a tuo agio con la tua persona? Cambia qualcosa del tuo look, ritrova te stesso. Hai litigato con una persona cara? Basta rancore, hai tutte le energie che servono per rivoluzionare in positivo la tua vita!

Ecco chi sono secondo l’Oroscopo del giorno i segni che devono tenere a mente questa gioia.

Segni fortunati secondo l’Oroscopo del giorno, che gioia!

Nello specifico, Mercurio Retrogrado, viaggia più lentamente e non va al contrario come si potrebbe pensare, darà più forza alla fantasia e alle illusioni di Nettuno. Questo però non significa che ci saranno energie sconnesse, si ragionerà molto, e arriveranno quelle consapevolezze che servono per avere un barlume di felicità. Chi sono i segni dell’Oroscopo del giorno che meglio percepiranno l’intensità di tutto questo benessere? Ebbene sono proprio loro, ecco la classifica!

Al primo posto la Vergine, finalmente può essere felice!

Spesso vive con la sindrome da crocerossina e con l’ossessione per la perfezione, un concetto inesistente. Questo porta spesso sofferenza, ma è arrivato il momento di una consapevolezza salvifica. Le persone del segno inizieranno a mettersi al primo posto! Consiglio: data la scoperta è arrivato anche il momento di dire di no, specialmente a chi non merita!

Al secondo posto, c’è il Cancro, ha capito cosa deve fare per non tormentarsi più!

Innamorato dell’amore e in balia dei sentimenti, questo segno dovrà fare i conti con qualcosa di irrisolto. Se vuole ottenere quel qualcosa deve combattere per averlo, altrimenti che gusto c’è? Consiglio: temporeggiare allontanerà solo il tuo sogno, avvicinati e fai di tutto e di più, solo tu puoi fare qualcosa!

Terzo posto, lo Scorpione non è più velenoso, sa come gestire i suoi malumori!

Tra i più velenosi e spinosi c’è lui, ma lo si ama comunque perché ha un cuore enorme. Chi entra nelle sue grazie ha un posto speciale, e questa volta si unirà con qualcuno che gli farà dimenticare tutti i mali del mondo. Consiglio: vista la felicità del momento, è meglio non pensare al peggio, godersi l’attimo è il nuovo mantra.