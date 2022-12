Questi tre segni resteranno single anche all’inizio del 2023

Brutte notizie per chi è nato sotto uno di questi tre segni dello zodiaco: l’amore non arriverà nemmeno all’inizio del 2023. Resterete single

La ricerca dell’amore è un’attività molto complessa, forse una delle più complicate per un essere umano. Non è facile trovare l’anima gemella, quella persona che ci faccia battere il cuore come se fosse un martello pneumatico e che riesca a tollerare i nostri difetti. A volte capita che l’amore non arrivi perché non siamo pronti, altre volte incontriamo la persona giusta nel momento sbagliato, o quella sbagliata nel momento giusto. Altre volte ancora, invece, può capitare che i mille impegni di lavoro ci distraggano e ci impediscano di trovare il tempo per impegnarci nella sfera sentimentale.

Sei curiosa di sapere quali sono i segni dello zodiaco che resteranno single nei primi giorni del 2023? Questi segni non devono preoccuparsi, l’amore potrebbe arrivare da un momento all’altro, purtroppo non accadrà nella prima parte del nuovo anno. C’è chi si consolerà con un nuovo lavoro, chi avrà una promozione, chi riuscirà finalmente a realizzare un progetto che inseguiva da anni. A volte l’amore non arriva anche perché non siamo pronti ad accogliere una persona nuova nella nostra vita. Ecco l’elenco dei segni zodiacali che non troveranno l’amore all’inizio del 2023.

I segni che resteranno single ancora per un po’ di tempo

A differenza di quanto fatto con altri articoli, questa non è una classifica ma un semplice elenco. I tre segni in questione non troveranno l’amore per motivi diversi. Non stiamo parlando, ad esempio, della classifica dei segni più sfortunati, questo è soltanto un elenco di tre segni che hanno in comune lo stesso destino: resteranno ancora single all’inizio del nuovo anno. Ecco di quali si tratta.

Toro: il primo segno che non troverà l’amore all’inizio del 2023 è il Toro. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco è molto selettivo, ama le relazioni stabili ma ha bisogno di trovare una persona in grado di soddisfare tutte le sue esigenze. Per questo motivo, la ricerca risulta particolarmente difficile, soprattutto in un momento delicato come questo, pieno di impegni e, a volte, di imprevisti. Probabilmente il Toro sta pensando di più all’aspetto professionale in questo momento, per l’amore ci sarà tempo in futuro.

Gemelli: anche questo segno zodiacale non avrà fortuna in amore nei primi giorni del nuovo anno. Il motivo? La confusione. Anche se i nati sotto questo segno dello zodiaco non vanno in difficoltà quando vengono messi sotto pressione, in questo periodo potrebbero avere le idee un po’ troppo confuse. In questo momento, il segno dei Gemelli ha troppe idee per la testa e non riesce a comprendere quali siano le sue reali priorità. Probabilmente è proprio chi è nato sotto questo segno che respinge l’amore in questo momento, non avrebbe tempo e non potrebbe dedicare ad un’altra persona le giuste attenzioni che merita.

Pesci: l’ultimo segno dello zodiaco che dovrà attendere prima di trovare l’amore è quello dei Pesci. Le persone che appartengono a questo segno dello zodiaco è molto romantico. La dolcezza di questo segno è inarrivabile per tutti gli altri e, per questo motivo, adesso non è il momento giusto per l’amore. I nati sotto il segno dei Pesci non hanno conosciuto le persone giuste nell’ultimo periodo e quindi stanno aspettando tempi migliori. Sarà necessario pazientare ancora un po’.