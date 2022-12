Bavarese delicata al limone, l’alternativa delicata a tutti i dolci natalizi

Panettone e pandoro, tiramisù e panna cotta: ma volete mettere cosa significa una bavarese delicata al limone preparata con le nostre mani?

Bavarese delicata al limone, la vera alternativa a tutti i dolci di Natale. Dalla colazione alla cena, c’è sempre un’occasione buona per prepararla e mangiarla.

Ma soprattutto è una ricetta adatta a tutte le stagioni.

Bavarese delicata al limone, un trucco e la ricetta

Il trucco per ottimizzare i tempi di raffreddamento della crema che ci serve nella bavarese delicata al limone? Mettere la ciotola in acciaio per almeno mezz’ora in freezer prima di usarla.

Ingredienti:

2 rotoli di pasta sfoglia

6 tuorli

170 g di zucchero semolato

1 limone grande

600 ml di panna fresca

600 ml di latte intero

10 fogli di gelatina

zucchero a velo

Preparazione: bavarese

Prendiamo i rotoli di pasta sfoglia, srotoliamoli su due placche da forno insieme alla loro carta. Con i rebbi della forchetta bucherelliamoli e mettiamoli in frigorifero per circa 40 minuti.

Passato il tempo dell’attesa riprendiamo la sfoglia e preriscaldiamo il forno a 190° in funzione statica. Spolverizziamo una sfoglia con metà dello zucchero semolato, inforniamola e lasciamola cuocere per 10 minuti. Tiriamola fuori dal forno e lasciamola raffreddare mentre facciamo lo stesso lavoro con l’altra sfoglia.

Ora passiamo alla farcitura. Spremiamo il limone e filtriamo il succo con un colino a maglie strette. Ritagliamo anche la scorza, laviamola e mettiamola in un pentolino insieme al latte: accendiamo e facciamoli scaldare fin quasi ad arrivare al bollore, poi spegniamo.

In un altro tegame mescoliamo i tuorli con lo zucchero semolato usando la frusta a mano. Quando il composto diventa cremoso, versiamo a filo il latte ancora caldo filtrandolo con un colino. Mettiamo sul fuoco e scaldiamo fino a quando la crema è pronta: basta controllare quando arriva a 83°, con un termometro da cucina, oppure più semplicemente vedere se vela il cucchiaio senza fare una massa.

Mentre aspettiamo che la crema sia pronta possiamo anche preparare la gelatina: ammolliamola in una ciotola con acqua fredda per una quindicina di minuti.

Spegniamo la crema e lontano dal fuoco aggiungiamo i fogli di gelatina ben strizzati. Con il calore della pentola si scioglieranno in un attimo. A quel punto aggiungiamo anche il succo del limone, già filtrato.

Versiamo la crema nella ciotola in acciaio che abbiamo messo in freezer, così ci metterà poco per raffreddarsi. Mescoliamola con una spatola in silicone e portiamola ad una temperatura massima di 35° tenendola poi da parte.

Montiamo la panna con le fruste elettriche, ma fermiamoci quando arriva a neve semiferma. Aggiungiamola alla crema a base di uova e latte, mescolando dal basso verso l’alto per non smontare nulla: il risultato finale deve essere compatto ma ancora morbido.

Riprendiamo uno dei rotoli di pasta sfoglia ormai raffreddati e appoggiamolo sul piano di lavoro. Poi usando una sac-à-poche, oppure un cucchiaio e una spatola distribuiamo bene la crema sulla sfoglia lasciano 1 cm libero dai bordi.

Copriamo con l’altro rotolo di sfoglia senza premere e con la spatola livelliamo bene i bordi senza forzare. Poi mettiamo in frigorifero per 3 ore e la nostra bavarese delicata al limone è finalmente pronta.

Serviamola a quadrati, ritagliandola con un coltello a seghetto ma senza schiacciare perché altrimenti rischiamo che la crema esca tutta fuori. Spolverizziamo con lo zucchero a velo e portiamo a tavola.