Victoria De Angelis come non l’avete mai vista: la foto inedita di papà Alessandro

Victoria De Angelis come non l’avete mai vista: papà Alessandro pubblica una foto scattata durante il Natale in Danimarca.

Victoria De Angelis è ormai famosissima in tutto il mondo. Oltre che per il suo talento musicale, è amata dai fan dei Maneskin per la bellezza e la libertà con cui si esprime sul palco e nella vita di tutti i giorni. Una libertà che traspare dagli outfit che sfoggi durante i live non rinunciando a mostrarsi anche con una camicia aperta indossata senza reggiseno o con un top totalmente trasparente coprendo il decolletè con dei cerotti.

Fuori dal palco, tuttavia, ama tornare ad essere la ragazza semplice e solare che sognava di trasformare la musica in un lavoro e nel giorno di Natale ha riassaporato quella sensazione mostrandosi come mai aveva fatto. Ad immortalare il momento speciale è stato papà Alessandro.

Un’inedita Victoria De Angelis nella foto di papà Alessandro

Dopo aver conquistato gli Stati Uniti con il tour che l’ha portata a toccare tantissime città statunitensi con Damiano David, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, Victoria si è concessa un po’ di riposo insieme alla propria famiglia. Come ogni anno, ha scelto di trascorrere il Natale in Danimarca insieme ai suoi parenti materni. Legatissima alla terra d’origine della sua mamma, scomparsa alcuni anni fa prima che Vitoria diventasse famosa a causa di una malattia, appena ha un po’ di tempo libero, la De Angelis torna dalla sua famiglia danese.

Per Natale, così, ha scelto di rigenerarsi in vista di un 2023 che sarà ricco di impegni, andando in Danimarca con la sorella Veronica e papà Alessandro. Proprio quest’ultimo ha pubblicato, sul proprio profilo Instagram, una foto in cui Victoria si mostra totalmente senza trucco e senza filtri, serena e sorridente accanto alla sorella e alla nonna che, in un’intervista di qualche tempo fa, ha raccontato il dolore provato dalla De Angelis quando è venuta a mancare la mamma.

«Mia nipote Victoria — ha rivelato nonna Uhrbrand al settimanale DiPiù— ha sofferto molto, ha visto morire la sua mamma. Jeanett, mia figlia, quando ha capito che avrebbe perso la battaglia contro il male che la stava consumando chiese di andare in Danimarca. Victoria volle seguirla e le rimase vicino fino alla fine. Victoria aveva solo 15 anni. Per tre mesi ha vegliato sulla sua mamma, per tre mesi le ha tenuto la mano. Fino all’ultimo giorno. Fino a quando le ha detto addio. È stato terribile… Terribile».