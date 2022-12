Che giornata per questi segni, le vacanze Natalizie sono fortunate!

Per alcuni segni le vacanze natalizie saranno fortunate e all’insegna della vitalità. Torna quella luce persa, ma che questa volta darà ulteriore chiarezza.

La felicità non giunge soltanto perché accadranno cose belle, ma si tratta di qualcosa di più profondo. I segni che passeranno vacanze fortunate se lo sono guadagnato al 100%. Hanno spesso vissuto disagi con il mondo e con sé stessi, quindi non sono mancati momenti di solitudine. Soprattutto si sono resi conto che qualcosa non è andato come previsto, o peggio ne sono rimasti delusi. Questo senso di malessere adesso scompare, perché hanno finalmente capito, e fatto chiarezza su alcuni aspetti della propria vita, specialmente nel rapporto di coppia. L’effetto di Chirone Retrogrado si sente forte, ecco perché!

I segni che passeranno vacanze fortunate sono al massimo della loro energia. Chirone, nome del Centauro dalla cui mitologia prende il nome, rappresenta proprio come questo personaggio, la fine delle sofferenze, e l’inizio della consapevolezza. Diciamo che quanto accade è proprio il frutto di un percorso contraddistinto da ostacoli, che non devono essere raggirati.

Per quanto ci si discosti i drammi personali ritornano sempre. Invece di procrastinare, è bene approfondire e capire fino in fondo di cosa si tratta. Soprattutto Chirone, l’Asteroide che orbita tra Urano e Saturno, sarà stazionario sul segno dell’Ariete, a 11°. Questo significa che le paure per quanto scoperto non mancheranno, ma generanno quell’energia che serve per andare avanti e superare tutti gli ostacoli.

Quindi, buone nuove per questi 3 segni, che vacanze fortunate, l’amore bussa alla vostra porta!

Classifica dei segni che passeranno vacanze fortunate, finalmente!

Definiamo Chirone stazionario perché è tornato in moto diretto da quello retrogrado, e sembra illusoriamente immobile. Quando diciamo ciò indichiamo il fatto che “sembra”, perché si tratta di un’illusione ottica. Nessun Astro, Stella o Asteroide si ferma o procede in senso opposto, sono i “giochi del cielo” a creare queste magie, ma alla fine sono gli uomini in carne ed ossa ad agire. Questi amici sono particolarmente sensibili alle energie in corso. Infatti, seguendo le loro ambizioni, agiranno per raggiungere tutti i loro sogni. Abbracciare una pietra come l’Aquamarina potrebbe essere un ottimo modo per calmare l’ansia, ed iniziare con tanta positività il nuovo cammino. Le pietre potenziano le energie, e gli uomini le canalizzano. Ecco chi sono i segni che vivranno vacanze fortunate fino alla fine.

Al primo posto c’è il Sagittario, tutto l’amore del mondo!

L’amico sotto l’elemento del fuoco è tornato su suoi passi: ha capito che stava perdendo qualcuno di importante. Nonostante le distanze, sa cosa deve fare per non perdere la persona che ama. Deve essere sé stesso, e deve smetterla di sentirsi vulnerabile. La vita va fatta per essere vissuta, non per lasciare che le cose rimangano “illusoriamente perfette”. Consiglio: se hai qualche timore parlane adesso con la persona che ami, è il momento migliore per risolvere e lasciare i malumori alle spalle.

Secondo posto il Cancro, ritrova sé stesso!

Questo furbone, perché lo è tanto, ha capito che non deve compiacere gli altri, ma deve essere soddisfatto di sé stesso. La fortuna la assale come un fiume in piena, proprio come l’acqua che domina il suo segno. Stanco di restrizioni, è meglio che si impegni a raggiungere ciò che ama, ed adesso che lo ha capito, più nessuno potrà fermarlo. Consiglio: non perdere i treni che passano, l’ultimo che hai visto potrebbe non ripetersi più per molto tempo, sfrutta l’occasione!

Al terzo posto la Vergine, non è più triste, ritrova la retta via!

Selezionatrice, concreta e perfezionista, il segno di terra più pragmatico che ci sia non ha più scuse: deve scegliere la strada giusta. Ha capito di aver preso un abbaglio, ma ha anche deciso di non volerci più sbattere la testa. Consiglio: presa la decisione, non si torna più indietro. Basta temporeggiare, procrastinare, o peggio credere che le persone tossiche possano diventare buone perché tu sei perfetta, loro sono e saranno continuamente la parte peggiore di te. Vai avanti che la retta via è la strada verso l’indipedenza emotiva.