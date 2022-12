Lacrime ad Amici: sorpresa da brividi alla figlia di Mango!

Lacrime e commozione in studio ad Amici di Maria De Filippi per Angelica, la figlia di Mango…la giovane ha ricevuto una sorpresa inaspettata. Ecco di cosa si tratta!

La concorrente di Amici di Maria De Filippi, Angelica Mango ha rivisto un vecchio video che l’ha profondamente turbata e scossa ma in senso positivo.

Ricostruiamo insieme i fatti. Una delle puntata del Daytime di Amici si è aperta con un intero blocco dedicato ad Angelina Mango, la figlia di Mango il cantautore scomparso un paio di anni fa. La figlia, come il padre ha un grande talento ed è stata accolta con grande gioia nella scuola di Amici.

Durante il corso di una lezione con Lorella Cuccarini, Angelina ha avuto l’occasione di vedere un video che l’ha scossa. Ecco di cosa si tratta

Angelica e il video di papà Mango ad Amici

Nel corso del daytime di Amici di Maria De Filippi, Angelica Mango ha avuto l’occasione di rivedere ancora una volta il papà, scomparso nel lontano 2014 in maniera improvvisa.

E’ successo durante una normalissima lezione di Lorella Cuccarini. L’insegnate ha voluto mostrare alla giovane e talentuosa cantante alcune immagini di repertorio del programma che riguardavano proprio papà Mango. Si trattava di alcuni momenti estratti dalla sua ospitata in trasmissione nel lontano 2006.

In quella occasione dopo aver concluso l’esibizione con il brano “Piccolissima“, il cantautore era stato preso in giro dalla De Filippi per aver espresso un giudizio troppo duro nei confronti di una concorrente. La giovane concorrente di quell’edizione si chiamava Rita e Mango aveva espresso un parere ben preciso:

“Mi ha detto che non emozionavo quando cantavo” aveva commentato Rita, con Mango che rispose alla conduttrice e alla concorrente dicendo: “Le insegnanti le avevano detto che non riusciva ad emozionare quando cantava. Io quindi le ho detto fammi sentire, in effetti lei è anche molto brava ha delle qualità molto interessanti, però veramente le ho detto ‘hanno ragione i tuoi insegnanti, mi dispiace non riesci ad emozionare’, questo deve essere un incitamento”. Rita aveva poi aggiunto, non senza una nota di amarezza “Delicatissimo!”

La giovane Angelica ha rivisto la clip con una grandissima emozione ma senza versare una lacrima. Alla fine ha raccontato com’è stato vivere in una famiglia circondata dalla musica.