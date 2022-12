Tragedia a Uomini e Donne: è finita così!

E’ finita di nuovo cosi! Un’altra coppia di Uomini e Donne ha preso una decisione importante sul futuro della coppia. Ecco cosa è successo!

È scoppiata un’altra coppia nata alla corte di Maria De Filippi: a dare l’annuncio è stata proprio lei, l’ex tronista del dating show di Canale 5.

Da tempo si sentiva parlare di una loro presunta crisi ed effettivamente è andata davvero così. Per i due ex protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi è arrivata la fine.

La conferma ufficiale direttamente da parte della protagonista femminile che dopo essere uscita insieme dallo studio di Uomini e Donne nel 2020 con ben due anni di relazione e convivenza si è detta addio. Ecco di chi stiamo parlando!

Sara Shaimi e Sonny Di Meo, l’addio della coppia storica di Uomini e Donne

Come già anticipato, da tempo si parlava di crisi tra i due ex protagonisti del fortunato programma di Maria De Filippi. Solo ora è arrivata la conferma ufficiale da parte dell’ex tronista cresciuta a Roma ma di origini indiane.

E’ stata la ragazza, la giovane Sara Shaimi ad annunciare la separazione da Sonny Di Meo con una storia su Instagram:

“Volevo tranquillizzare quelli che si sentono in dovere di fare segnalazioni che la mia storia è terminata. Pertanto sono una donna libera di spaziare nella totale libertà”

L’ex protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5 non ha perso tempo per confermare tutte quelle voci di corridoio che da qualche tempo circolavano in relazione alla sua storia d’amore. Tuttavia, la donna ha preferito non svelare i motivi che hanno portato alla rottura con il suo ex corteggiatore. Questo perché la loro relazione è stata molto importante, i due infatti avevano grandi progetti di vita insieme e quindi merita la giusta privacy.

Da parte di Sonny Di Meo non è ancora arrivato alcun commento. Sembra anche che il giovane stia continuando ancora a seguire Shaimi dunque appare evidente che la fine della relazione si sia conclusa in modo sereno, senza grossi problemi.

Inoltre Sara e Sonny hanno già avuto una precedente rottura: già nel 2021 ad un anno dalla scelta a Uomini e Donne, i due si erano distaccati per alcuni piccoli litigi poi superati. Chissà se sarà anche questa volta così. Lo scopriremo presto!