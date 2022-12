Tutti ricordano l’uomo che non si è mai lavato per 67 anni, ecco come è oggi

Lo hanno definito l’uomo più sporco del mondo, non si lava da 67 anni. Recentemente visitato dai medici, ecco cosa è emerso.

L’igiene personale è una questione soggettiva, ognuno di noi ha le proprie abitudini e i propri piaceri, c’è chi ama fare la doccia ogni giorno e chi a giorni alterni, c’è chi ama la doccia e chi invece preferisce il bagno nella vasca, c’è chi opta per saponi naturali e sali da bagno e chi ama le bolle e la schiuma e poi c’è chi come quest’uomo non ama affatto lavarsi e non lo fa da quando aveva 20 anni, oggi ne ha più di 80.

Quest’uomo vive come un eremita nel deserto dell’Iran. Ha scelto questo stile di vita per ragioni quasi del tutto sconosciute. Secondo alcuni questa scelta sarebbe derivata da una fortissima delusione sentimentale. Ad ogni modo dal giorno del suo ritiro sono passati 67 anni, in questo lasso di tempo non si è mai lavato. I medici locali lo hanno recentemente sottoposto ad una visita per capire le sue condizioni di salute.

Ecco come sta oggi l’uomo più sporco del mondo

Lo stile di vita di Amou Haji, un uomo iraniano ultra ottantenne è davvero sorprendente. Oltre a non lavarsi da decenni vive isolato dal mondo, non dialoga mai con nessuno, si ciba di carcasse di animali e quindi di carne in putrefazione, per dissetarsi beve dalle pozzanghere. Ama fumare e nella sua pipa mette escrementi di cammello essiccati. Dorme in una buca scavata nel terreno. Accende il fuoco per tagliare barba e capelli. Gli abitanti dei villaggi vicini che conoscono la sua storia a volte preparano del cibo per lui ma lui non lo gradisce. Ultimamente, arrivato all’età di 87 anni, ha iniziato a riposare nella capanna che questi abitanti hanno costruito per proteggerlo dalle intemperie.

Con uno stile di vita del genere si potrebbe pensare che la sua salute sia precaria eppure sorprendentemente quest’uomo è sano come un pesce.

Negli ultimi tempi l’uomo si è sottoposto ad alcune visite mediche e test. I medici che si sono occupati dei test hanno rilasciato una dichiarazione al Daily Mail nella quale si dicono di essere davvero sorpresi. L’uomo gode di buona salute, l’unica patologia che ha è la trichinosi, un’infezione collegata al consumo di carne cruda. Il tuo sistema immunitario è eccellente.

Lavarsi troppo spesso potrebbe danneggiare la salute della pelle e anche rimuovere quel film idrolipidico che idratano la pelle e proteggono il nostro corpo fungendo da barriera cutanea. Non lavarsi affatto, come dimostra quest’uomo iraniano, renderebbe il nostro corpo più forte e resistente. Non c’è che dire, il nostro corpo è davvero una macchina perfetta.