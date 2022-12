Questi segni zodiacali riescono sempre ad attirare la sfortuna

Quali sono i tre segni zodiacali in grado di attirare la sfortuna più degli altri? Credi che il tuo segno meriti di salire sul podio?

Credi nella sfortuna o pensi che sia solo una stupida superstizione? Il grande Eduardo De Filippo diceva: “Non è vero ma ci credo”, la pensi anche tu in questo modo? Prima di proseguire e di entrare nel vivo della classifica, ci teniamo a precisare che non esistono persone in grado di attirare la sfortuna, nessuno porta sfortuna ed è crudele accusare qualcuno in questo modo. La classifica che leggerai tra poco è soltanto un passatempo che vogliamo proporre alle nostre lettrici e ai nostri lettori, prendila con leggerezza!

Alcuni segni dello zodiaco sono in grado più degli altri di attirare la sfortuna. In che modo? Ce ne sono tantissimi: c’è chi è confuso, chi non sa gestire una situazione problematica, chi va in crisi quando è sotto pressione. Se la fortuna aiuta gli audaci, la sfortuna è incredibilmente cinica con quelli che non riescono ad osare nella vita. Ecco la classifica dei segni zodiacali che attirano la sfortuna più degli altri, pensi che il tuo segno meriti di salire sul podio?

I tre segni zodiacali che attirano la sfortuna: il podio

Siamo finalmente arrivati al momento di scoprire qual è il podio della classifica di oggi: quali sono i segni zodiacali in grado di attirare la sfortuna più degli altri? Credi che possano esserci analogie con i segni più fedeli dello zodiaco oppure no? Ogni segno ha le sue caratteristiche, scopriamo insieme quali sono quelle dei tre segni protagonisti della classifica di oggi.

Gemelli: al terzo posto in classifica troviamo il segno dei Gemelli. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco è fissato con la fortuna, pensa che dietro ogni evento ci sia qualcosa di superstizioso ma non è così. In questo modo, i Gemelli attirano la sfortuna perché si affidano più al caso che ai propri mezzi, riuscendo spesso a perdere occasioni importanti, raggiungibili senza troppi problemi con i propri mezzi, senza “aiuti esterni”.

Ariete: al secondo posto in classifica abbiamo il segno dell’Ariete. I nati sotto questo segno dello zodiaco sono molto attaccati al denaro, lo sapevi? L’ossessione per i soldi spinge l’Ariete a gestire male alcune situazioni, mettendosi nei guai e attirando la sfortuna. La buona sorte abbandona questo segno soprattutto quando effettua un investimento o quando prova a gestire in maniera discutibile il proprio denaro.

Sagittario: il gradino più alto del podio è occupato meritatamente dal segno del Sagittario. Questo primato è meritato perché il Sagittario ha la grande capacità di attirare la sfortuna, qualsiasi cosa faccia. Questo segno prova sempre a trovare scorciatoie quando vuole raggiungere un obiettivo importante ma spesso esagera e attira verso di sé eventi sfortunati. A volte sarebbe meglio rallentare e accontentarsi.