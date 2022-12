Loredana Lecciso e Al Bano, arriva la notizia che tutti aspettavano: Cellino in festa!

La famiglia Carrisi è al settimo cielo: Loredana Lecciso e Al bano aspettavano questo momento con trepida attesa e finalmente è arrivato! Ecco di cosa stiamo parlando

La felicità in casa Carrisi soprattutto per Loredana Lecciso è alle stelle. Per la nota coppia dello show business è ritornata la felicità, con una storia d’amore più forte che mai. Inoltre, per coronare questo amore è in arrivo una lieta notizia.

Mentre la storia d’amore tra Loredana Lecciso e Al Bano procede a gonfie vele, allo stesso modo un’altra coppia sta per formarsi. Ed è quella composta da Brigitta Cazzato e il suo fidanzato Jan, prossimi al matrimonio.

Ebbene sì, la felicità di Loredana Lecciso è dovuta soprattutto al matrimonio della primogenita, nata ventotto anni fa dal suo matrimonio con l’imprenditore televisivo Fabio Cazzato. Scopriamo di più sulla cerimonia!

Brigitta, la primogenita di Loredana si sposa in Africa, Al Bano fra gli invitati?

Nata dal matrimonio fra Loredana Lecciso e Fabio Cazzato, Brigitta ha deciso di convolare a nozze e invitare al matrimonio sia Al Bano che le figlie Cristel e Romina. Indubbiamente, saranno presenti anche i fratelli Al Bano Junior detto Bibo e Jasmine.

Brigitta prima di convolare a nozze e sposarsi in Africa si è laureata in moda a Milano per poi cominciare a fare la spola con l’Africa, dove per anni si è dedicata al volontariato. Ha sempre avuto un ottimo legame con questa terra in quanto fin da bambina veniva insieme al padre in vacanza perché i nonni paterni possiedono una casa a Watamu, un paradiso terreste.

Proprio a Watamu ha conosciuto e incontrato nel 2021 Jan, il suo fidanzato di origini per metà iraniane e per metà tedesche. Per l’amore per lui ha deciso di trasferirsi in Africa e continuare a coltivare la sua passione per la moda. Difatti gestisce insieme ad artigiani locali un brand di abbigliamento da mare. Per quanto riguarda il suo futuro marito, l’uomo invece si occupa di gestire un hotel e un locale in in Kenya.

I due si sposeranno a Lecce con una cerimonia civile e poi in Africa con una cerimonia che durerà molti giorni. Ci sarà presente anche Al Bano.