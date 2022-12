Questi segni stanno per cambiare vita, ma solo se coglieranno una grande opportunità

I prossimi giorni saranno pieni di fortuna, prosperità e grandi occasioni da cogliere ma solo per alcuni segni zodiacali.

Per alcuni segni zodiacali fioccano infinite opportunità nei prossimi giorni. A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno cambiamenti inaspettati stravolgeranno la vita di questi 3 segni zodiacali. Secondo le nuove configurazioni astrali Mercurio stabilirà una connessione con Urano il pianeta della creatività, inoltre Giove transiterà in Ariete e il sole entrerà in Capricorno.

La stagione del Sagittario lascia il posto al Capricorno che influirà con il suo lato ribelle sulla vita di tutti i segni zodiacali. Il Capricorno è un segno di terra ed è il segno più laborioso di tutto lo zodiaco, anziché lavorare per vivere lui vive per lavorare. Tra tutti i segni dello zodiaco è quello più ambizioso e anche perseverante. La sua influenza si tradurrà in una maggiore spinta motivazionale su tutti gli altri segni.

Sono loro i tre fortunati segni della classifica di oggi

La stagione del Capricorno fa il suo ingresso il 21 Dicembre con con il sole che entrerà in questo segno. Questo evento segna anche un solstizio d’inverno. Questa configurazione astrali è motivo di successo e buone sorprese per tre fortunati segni zodiacali.

Leone

Cambiamenti inaspettati attendono il Leone soprattutto a livello professionale. Il Leone in questi ultimi giorni di Dicembre si sentirà baciato dalla fortuna, senza fare alcuno sforzo collezionerà successi e complimenti. Giove che è il pianeta dell’abbondanza entrerà in Ariete e darà al Leone un intuito infallibile che gli consentirà di prendere le decisioni più giuste. Per il nativo del Leone all’orizzonte c’è una offerta di lavoro meravigliosa, non solo gli permetterà di ricoprire una carica di un certo livello ma anche di guadagnare molti più soldi. Questo è il momento giusto per avanzare di carriera. Le stelle raccomandano al Leone di essere vigile poiché incontreranno alcune persone e questo incontro sarà decisivo per il suo arricchimento, una sorta di occasione d’oro che non dovrebbero assolutamente non cogliere.

Scorpione

Per lo Scorpione si prospettano grandi novità a livello sentimentale. I nativi dello Scorpione rafforzeranno il legame con il partner in queste ultime settimane prima della fine dell’anno. Le stelle consigliano di regalare al partner un viaggio romantico. Lo Scorpione single farà un incontro inaspettato che gli farà perdere la testa.

Acquario

Negli ultimi mesi il nativo dell’Acquario ha avuto molti problemi personali. Per tutto il mese di dicembre ha dovuto affrontare prove difficili. Le stelle ricordano che ora è tempo di aprire la mente e mescolare le carte del destino. Mercurio in Urano ti renderà particolarmente creativo e questa creatività ti farà guadagnare molti soldi. Il 21 Dicembre il sole si allineerà con Giove e finalmente potrai goderti un meritato riposo, prenderti del tempo per te stesso. La tua vita di coppia subirà alcuni stravolgimenti, probabilmente è il momento giusto per dare una svolta alla relazione se senti di avere incontrato la persona giusta.