Quadratura Venere e Chirone, arrivano dubbi nel cuore di questi segni: la giornata sarà complessa!

Palpitazioni d’amore o di nervosismo? Sta ai segni con i dubbi nel cuore fare mente locale della situazione. Il transito è molto importante, fa breccia nella vita di chi in questo momento desidera verità. Stanno arrivando.

Certi che le stelle possano consigliare qualcosa di più, i segni con i dubbi nel cuore vorrebbero un miracolo! Capita spesso di trovarsi in difficoltà, specialmente quando quello che accade è impossibile da decifrare. Bene, male, o siete caduti inesorabilmente nella via di mezzo? Ad alcuni questa condizione non piace per niente, quindi è vissuta malissimo e si è alla ricerca costante di risposte ed informazioni. Mentre per altri potrebbe rappresentare quella fase di “stasi” che serve per riflettere. Ci si ritrova in queste condizioni ambigue per una ragione ben precisa. Le Stelle, gli Astri e tutto il firmamento stanno seguendo un disegno: c’è tanto da scoprire.

Il firmamento pone un Aspetto dei Pianeti, cioè un posizionamento specifico: Quadratura tra Venere e Chirone. I due Astri sono posti alla distanza di 90° e il cielo è “diviso” in quattro parti sempre da 90°. Non è una situazione semplice, perché generalmente le forze energetiche sono poste in opposizione tra loro, quindi tendono a scontrarsi e a bloccarsi. A volte, senza cambiamenti proficui.

In gioco abbiamo il famosissimo pianeta dell’Amore, e l’Asteroide Chirone che orbita tra Saturno e Urano, rispettivamente gli Astri del rigore-essenziale e delle rivoluzioni-cambiamenti. Chirone riprende la mitologia e la storia del Centauro che prende posto nella sua omonima costellazione, e che indica una sofferenza terribile che deve essere affrontata e superata.

Quindi, ponendo insieme tutte le informazioni che si posseggono in merito agli astri in gioco, riconosciamo che: l’amore sarà afflitto da sofferenza, dubbi e momenti in cui l’opposizione darà avvio ad cambiamenti che però non vanno in porto. Tutto è fermo. Bisogna rendere produttiva l’evoluzione in atto.

Previsioni dei segni con dubbi nel cuore: fuori la verità, farà male!

Ciò che è abbastanza chiaro è che per alcuni amici, di cui ti parleremo a breve, ci sarà una situazione in cui c’è tanta carne sul fuoco, ma al posto dei risultati ritroveranno solo cenere. E’ anche vero che dalle ceneri si può risorgere, ma è qui che è l’azione degli uomini a fare la sua parte. Le Stelle e gli Astri nel firmamento accolgono e danno dinamica alle energie in atto, favoriscono alcuni temperamenti e ne condizionano degli altri, ma è l’agire di ognuno che determinerà la direzione e i le conseguenze da ottenere. Ecco chi sono i segni con i dubbi nel cuore, l’amore ha fatto breccia, ma qualcosa non “quadra”.

Ariete, Bilancia, Capricorno, Cancro e Toro: tra i segni con dubbi, meglio aprire bene le orecchie!

Per questi amici c’è un periodo costellato di domande. Fuoco, Aria, Terra ed Acqua, tutto il team degli elementi naturali è afflitto da segni che hanno grossi dubbi nel cuore. Questo perché gli ultimi tempo sono stati i più complessi dell’anno, soprattutto quando si parla di emozioni “difficili” da credere. C’è chi è pronto a gettarsi nella mischia senza paure, e chi invece le ha nonostante piccoli segnali rassicuranti nel proprio cammino. Cari amici, vi chiedete se il vostro amore sarà un amore eterno, alla Ambra Angiolini? Ebbene, la qualità la si vedrà con il tempo. Consiglio: aspettare qualche volta, non guasta.

Scorpione e Vergine, la ricerca continua: andate verso la giusta direzione!

I due amici in questione sono tra i segni con dubbi nel cuore che hanno maggior prontezza di analisi. Intelligenti, empatici, selezionatori e concreti, c’è una piccola variazione. Le domande affliggono anche loro, ma agiranno. Sarà nella loro azione diretta che cercheranno di trovare risposte, qualsiasi misura e modo. Consiglio: va bene anche non stare con le mani in mano, ma entro i limiti. Nessuna decisione affrettata, meglio star fermi il più possibile.