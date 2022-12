Questi tre segni zodiacali non guardano mai la tv, ci sei anche tu?

Chi è nato sotto uno di questi tre segni zodiacali odia guardare la tv. Il piccolo schermo può servire al massimo da soprammobile, non di più

Ti piace guardare la televisione o sei una di quelle persone che non sopporta il piccolo schermo? Ogni giorno, milioni di italiani iniziano a guardare la tv sin dalle primissime ore del mattino. C’è chi la usa per farsi fare compagnia, chi la guarda quando vanno in onda le sue trasmissioni televisive preferite, chi sfrutta lo streaming e guarda la televisione quando ha tempo e chi non la guarda per niente. Si tratta di persone con degli ideali molto precisi che non hanno interesse nelle trasmissioni che le televisioni generaliste propongono.

Queste persone rappresentano un pubblico di nicchia, a volte pieno di pregiudizi nei confronti della tv, altre volte riluttanti alla tipologia di programmazione proposta. Come si fa a capire se una persona odia la televisione? Anche in questo caso possiamo chiedere aiuto alle nostre amiche stelle. Il tuo segno zodiacale di appartenenza, infatti, può alterare il tuo carattere, spingendoti a comportarti in un determinato modo o esattamente all’opposto. Oggi scopriremo la classifica dei segni zodiacali che odiano la tv, pensi che il tuo segno meriti di salire sul podio?

I tre segni zodiacali che odiano la tv

Le caratteristiche dei vari segni zodiacali ci permettono di stilare queste curiose classifiche. Ad esempio, secondo te c’è una correlazione tra i segni zodiacali più freddolosi e quelli che odiano la televisione? Oppure pensi che una persona che odia il freddo sia amante del piccolo schermo? Tra poco avrai la possibilità di ottenere le risposte a tutte queste domande: ecco la classifica dei segni dello zodiaco che non amano guardare la televisione, oggi scopriremo insieme il podio.

Toro: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Toro. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco non sopporta l’attuale proposta televisiva. Il Toro ha gusti raffinati, è selettivo, non perderebbe nemmeno un minuto a guardare reality show o televisione spazzatura. Molto meglio un documentario, una serie televisiva o un bel film. Ecco perché i nati sotto questo segno dello zodiaco preferiscono di gran lunga lo streaming alla classica programmazione televisiva.

Cancro: al secondo posto in classifica c’è il segno del Cancro. Le persone che appartengono a questo segno dello zodiaco accendono la televisione solo quando vogliono giocare ai videogiochi. Questo segno ha una forte passione per i giochi elettronici ma non amano guardare la tv. Il Cancro preferisce occuparsi di altro, ritiene che la programmazione televisiva sia povera e ripetitiva, ecco perché non guarda la televisione. Molto meglio un aperitivo con gli amici che un quiz a premi pomeridiano. Il Cancro è un segno molto furbo, non ama guardare la televisione ma, se gli piace un programma, lo guarda senza farsi vedere dagli altri.

Sagittario: il primato di questa particolare classifica va al segno del Sagittario, è lui che occupa il gradino più alto del podio oggi. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco guarda la televisione quando è solo in casa, senza fare molta attenzione al programma in questione, ma solo per compagnia. È molto difficile che i nati sotto questo segno dello zodiaco riescano a stare più di venti minuti fermi davanti al piccolo schermo, dopo un po’ di tempo non riuscirebbero più a restare attenti. È questa la loro natura.