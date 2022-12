Se passerai il Natale con questi 5 segni  preparati al Natale peggiore della tua vita

Scopri con quali segni sarebbe meglio evitare di festeggiare il Natale. Potrebbero persino rovinarti la gioia e lo spirito natalizio.

Secondo le previsioni degli astrologi cinque segni zodiacali questo Natale saranno particolarmente irascibili e trascorrere le festività con loro metterà la vostra pazienza a durissima prova. Il Natale sicuramente è più bello se lo passiamo con le persone giuste. Trascorrere queste festività con persone con le quali stiamo bene renderà questa festa sicuramente più lieta.

Se alcune persone hanno un grandissimo spirito natalizio e amano in modo particolare questa festa, per altri rappresenta un grande incubo il fatto di trascorrere molto tempo con la famiglia, fare la corsa ai regali e passare le giornate a giocare a carte o a tombola e ad ingozzarsi di cibo, seppure squisito. L’ampiezza del nostro spirito natalizio potrebbe dipendere in gran parte dal nostro segno zodiacale.

Ecco quali sono i cinque segni insieme ai quali trascorrerai un pessimo Natale

Secondo gli astrologi alcuni segni zodiacali vedono il Natale come una festa estenuante. In questi giorni di festa sono particolarmente irascibili perché mal sopportano queste festività invernali. Questa festa rappresenta per loro un periodo di stress fisico ed emotivo ed è così in particolar modo per 5 segni zodiacali che sicuramente faranno di tutto per rovinare il Natale anche a te. Scopriamo chi farà parte della classifica di oggi.

Cancro

Il primo posto in classifica aspetta al nativo del Cancro che di sua natura è un segno molto lunatico. Il suo amore può cambiare da un momento all’altro e questo influisce anche sul tuo se sei in sua compagnia. Questo segno potrebbe mostrare sprazzi di entusiasmo per questa festività e alternarli a momenti di negatività e stress.

Ad esempio potrebbe essere felicissimo di trascorrere la festività con una zia che non vede da tempo e subito dopo entrare in crisi perché non riesce a trovare il regalo giusto da farle.

Questo loro senso di disagio si ripercuote sui suoi familiari e sui suoi amici che trovano i suoi sbalzi d’umore davvero irritanti e considerano il dover passare il natale in compagnia una grandissima sfida di pazienza. D’altronde è Natale, non dovremmo essere tutti più buoni?

Vergine

Il secondo posto della classifica aspetta al nativo della Vergine. Questo segno di terra è ossessionato dalla precisione, per lui tutto va fatto nel modo giusto rispettando i canoni specifici, questa sua ossessione lo rende particolarmente ansioso. A ciò si aggiunge il fatto che questo segno si sente davvero infastidito dall’aspetto commerciale del Natale.

Più che essere una festa religiosa per loro il Natale è diventato una questione di marketing dove le persone spendono somme astronomiche per comprare oggetti senza valore da regalare ad amici e parenti. Il nativo della Vergine trova tutto ciò incredibilmente inutile ed insopportabile e lo stanca emotivamente. Meglio evitare di andare a fare acquisti prenatalizi con lui.

Scorpione

Anche lo Scorpione fa parte dei segni della classifica di oggi. Questa volta è un segno di acqua ad avvertire la pressione del Natale. Lo Scorpione è un segno che si dà molto da fare, molto determinato a raggiungere i suoi obiettivi, fa sacrifici per mettere da parte di guadagni e trova molto irritante il fatto di spendere questi soldi guadagnati faticosamente per comprare dei regali inutili a qualcuno o meglio per comprare dei regali che potrebbero non piacere anche a persone che conosce poco.

Inoltre questo segno non ama molto parlare di sé, è abbastanza introverso quindi in queste riunioni familiari natalizie si sente un pochino a disagio o almeno inizia a sentirsi in irritato non appena i parenti iniziano a fargli mille domande. Questo segno parla già poco di suo, figuriamoci cosa prova a rispondere a delle domande davanti a tutti.

Capricorno

Il Capricorno è un segno di terra e per lui il lavoro rappresenta gran parte della sua giornata. Il Capricorno lavora duramente e a Natale è il tipo di persona che fa straordinari. Il Capricorno solitamente durante le feste preferisce lavorare se il turno viene pagato come festività.

Il Capricorno non è indifferente al Natale è solo che, presa coscienza dell’atto puramente commerciale di questa festa, preferisce fare il commerciante e guadagnare piuttosto che il cliente e spendere. In fin dei conti per festeggiare c’è sempre tempo e con i soldi extra guadagnati durante le feste si festeggia ancora meglio.

Acquario

Chiude la classifica il nativo dell’Acquario. L‘Acquario ama ed odia il Natale. Ama il fatto di decorare la casa e di riunirsi con amici e parenti, allo stesso tempo odia il fatto che alcune persone non possono godere degli stessi privilegi e soffrono fame e freddo in questo periodo. A Natale l’Acquario pensa molto ai problemi e alle conseguenze di questa festa.

Il consumo eccessivo di cibo che si ripercuote sulla salute, l’utilizzo eccessivo di piatti e bicchieri di plastica che inquinano l’ambiente, i fuochi d’artificio che sono pericolosi per gli animali e per le persone, insomma con tutti questi pensieri che balenano nella testa dell’Acquario per lui è impossibile rilassarsi e godersi a pieno questa festività.