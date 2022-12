Oroscopo e previsioni, il cielo sorride ai segni di fuoco e d’aria: nuove consapevolezze portano serenità!

Le stelle parlano chiaramente a questi amici dello Zodiaco. L’oroscopo ha notizie importanti per i segni di fuoco e d’aria, gli Astri si stanno muovendo nella direzione giusta!

L’oroscopo di inizio settimana è fondamentale, questi amici dello Zodiaco non possono assolutamente perderselo. Le Stelle e gli Astri orbitano nel cielo, favorendo delle condizioni per alcuni attese, mentre per altri totalmente inaspettate. Dicembre è un mese fatto per concludere alcuni percorsi, e per dare spazio ad un inizio anno ricco di aspettative e voglia di mettersi in gioco. I segni di fuoco se la vedranno con delle situazioni inedite, e quelli d’aria non sono da meno visto l’ultimo periodo così turbolento. Ecco quali sono i transiti della giornata e di seguito vi riportiamo le previsioni segno per segno!

L’Aspetto dei Pianeti, cioè il posizionamento della giornata, è favorevole al raggiungimento di quelle consapevolezze che portano benessere e fanno ritrovare la serenità che spesso negli ultimi tempi sono mancate ai segni di fuoco e d’aria. L’Oroscopo ha ben chiaro il prossimo percorso da affrontare ecco qual è il moto dei Pianeti.

Sole e Saturno sono in Sestile, questo significa che il cielo è ipoteticamente diviso in 6 porzioni da 60° e gli Astri in gioco sono distano a 20° dal Sagittario e dall’Aquario.

L’Oroscopo porta buone nuove ai segni di fuoco e d’aria, ecco le previsioni!

L’impostazione del cielo comporta l’unione di energie di varia natura. Una volta messe insieme, i segni in gioco potranno elaborare quelle consapevolezze che eliminano ogni dubbio. Questa situazione sarà la base futura dalla quale partiranno per ritrovare sé stessi, migliorarsi e intrecciare dei rapporti vantaggiosi sul fronte lavoro. Ogni segno per sua natura ed inclinazione, vivrà in maniera differente questo transito, che permetterà a sua volta di fargli capire cosa lasciare andare e cosa tenere stretto a sé. Il pensiero sarà perspicace ed intuitivo, viaggerà rapido trovando una soluzione ad ogni problema. Ecco cosa devono sapere i segni in gioco.

Ariete, Leone e Sagittario, la loro forza interiore prenderà la giusta via!

I segni di fuoco sono noti per il loro carattere peperino dato da un’energia prorompente che spesso li porta ad essere impulsivi. Non sono persone “aggressive” perché cattive, ma agiscono prima di pensare. Estremamente onesti, forse un po’ troppo risultando crudeli a volte, grazie a questo cielo entrano in gioco le strade giuste che permetteranno loro di canalizzare in maniera più equilibrata del solito la loro forza interiore. E’ soprattutto al lavoro che dovete tenere gli occhi aperti, avere colleghi così combattivi, tenaci e coraggiosi, potrebbe essere fonte di invidia. Consiglio: data la positività del momento, bisogna interagire con il prossimo nel modo più propositivo possibile. Evitare i litigi, in questo momento ogni energia e risorsa deve essere impiegata nel raggiungimento dei propri sogni.

Ariete, deve concentrarsi sulle novità, ci sono possibilità di avanzamento di carriera; Leone, deve mantenere una certa risolutezza per restare il leader, non bisogna farsi prendere dal nervosismo; Sagittario, deve sognare in grande, arriverà la sua rimonta!

Gemelli, Bilancia e Aquario, la loro intelligenza supera qualsiasi ostacolo!

I segni d’aria sono stati parecchio ostacolati da diverse problematiche negli ultimi periodi. Dominati da un Mercurio che veglia su di loro in tutte le situazioni, gli amici più anticonformisti dello Zodiaco sanno cosa fare. Il pensiero sarà più rapido del solito, svegli, curiosi e fuori dagli schemi, non si faranno sopraffare da nessuno, specialmente dalle loro ansie e pessimismo di cui sono noti. E’ soprattutto nelle relazioni interpersonali che devono mantenere un ragionamento il più logico possibile, le emozioni non servono. Consiglio: dato che si raggiungono nuove consapevolezze, c’è qualcosa da tenere e altro da lasciare andare, finalmente capiranno tutto.

Il segno dei Gemelli deve dare sfogo alla sua curiosità, troverà tutte le risposte che cerca; Bilancia, deve ricercare sé stesso nelle piccole cose, solo lì saprà che strada prendere; Aquario, deve passare del tempo con persone che stima, la leggerezza gli farà vivere momenti di pace.