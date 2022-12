I tre segni zodiacali che vedono complotti ovunque: ci sei anche tu?

I nati sotto uno di questi tre segni zodiacali vede complotti ovunque, pensa che tutti ce l’abbiano con loro. È così anche per te oppure no?

Hai mai conosciuto qualcuno convinto che tutti ce l’avessero con lui anche se non era vero? Il mondo è pieno di persone che si comportano in questo modo, per una serie infinita di motivi. L’intento di questo articolo, però, non è analizzare questi individui dal punto di vista psicologico, ci soffermeremo su altri aspetti. Ti è mai capitato di leggere una frase provocatoria su Facebook, scritta da un’amica o da un collega di lavoro, e di pensare immediatamente che fosse rivolta a te? Ripensandoci bene, sei proprio sicura che quell’attacco fosse diretto a te?

Spesso nessuno ce l’ha con noi, eppure a volte abbiamo la sensazione che tutti ci stiamo fissando o che tutti abbiano notato qualcosa di strano. Non capita solo quando abbiamo la coscienza sporca o quando c’è qualcosa da nascondere. Dipende tutto dal nostro carattere e forse anche dal segno zodiacale di appartenenza. Alcuni segni dello zodiaco, infatti, hanno un comportamento del genere per natura, lo fanno in continuazione. Oggi scopriremo la classifica dei segni zodiacali che si sentono sempre accusati di qualcosa, quelli più complottisti. Credi che il tuo segno meriti di salire sul podio?

I segni zodiacali più complottisti: ecco i primi tre in classifica

Come ogni giorno, anche oggi scopriremo una classifica divertente e simpatica che riguarda i segni zodiacali. Oggi tocca a quelli che si sentono sempre messi in discussione da qualcuno. Non sopportano il fatto che una persona li guardi in modo diverso, credono di aver subito un attacco o che ci sia un complotto contro di loro. Ecco il podio di questa particolare classifica.

Toro: al terzo posto in classifica abbiamo il segno del Toro. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco prova sempre a dare il massimo in tutto ciò che fa. Quando è ben motivato, non ha nulla da nascondere perché esegue alla perfezione tutti i compiti che gli vengono assegnati, eppure crede sempre che ci sia qualcuno che voglia fregarlo. Il Toro è diffidente per natura, pensa sempre che qualcuno gli stia organizzando un tranello e che ci sia un complotto contro di lui. Questo segno è sicuramente uno dei più paranoici dello zodiaco.

Leone: un altro segno che vede nemici ovunque è quello del Leone, ecco perché si trova al secondo posto in classifica. Il carattere di questo segno è abbastanza particolare. È forte ma anche fragile, all’apparenza è duro ma dentro è pieno di incertezze e di insicurezze. Proprio per questo motivo, i nati sotto questo segno dello zodiaco non si sentono all’altezza della situazione e temono che anche gli altri se ne rendano conto. Ma è davvero così o si tratta dell’ennesimo complotto inventato? Nonostante il Leone faccia parte dei segni che migliorano con il passar del tempo, non riesce proprio a correggere questo difetto.

Vergine: il primato di oggi va al segno della Vergine, che occupa il gradino più alto del podio di questa bizzarra classifica. Il motivo? È molto semplice, il segno della Vergine è fissato per la perfezione. Non si accontenta mai, vuole spingersi oltre i propri limiti e, per questo motivo, teme che gli altri notino le sue debolezze. I nati sotto questo segno dello zodiaco costruiscono dei conflitti virtuali nella propria testa, il problema è che a volte li ripetono anche nella vita reale! Questo atteggiamento li spinge a commettere diversi passi falsi evitabili, basterebbe avere un po’ di lucidità in più in alcuni casi e sarebbe tutto perfetto.