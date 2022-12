Cin Cin, ecco i segni più alcolizzati dello zodiaco, quanto amano brindare

Secondo gli astrologi alcuni segni zodiacali tenderebbero a bere più alcolici di altri. Fai parte della classifica anche tu

La nostra data di nascita e quindi il nostro segno zodiacale ci conferisce dei tratti distintivi, alcuni sembrerebbero essere bizzarri, come la propensione a bere alcolici. Eppure le stelle non hanno dubbi, i segni zodiacali della classifica di oggi li vedi sempre con un cocktail in mano.

Bere in modo responsabile e controllato rende alcuni segni più festaioli. I segni dei quali stiamo per parlarvi amano uscire e stare in compagnia e soprattutto amano brindare. Ogni occasione è buona per fare cin cin e celebrare la vita. Ecco quali sono i segni più “alcolizzati” dell’ oroscopo.

Questi segni sono quelli che bevono più alcolici di tutto l’oroscopo

Non tutti possono vantare di poter bere alcolici poiché questo richiede un fisico forte che evita il tracollo. Se non si regge l’alcol sarebbe meglio evitarlo! Consigli di salute a parte, ci sono persone che bevono di più e persone che non bevono affatto e si dicono astemi, secondo le stelle questa tendenza potrebbe dipendere dal segno zodiacale.

I segni dei quali stiamo per parlarvi amano bere alcolici:

Ariete

L’Ariete è un segno dinamico ed energico, quando è in compagnia ama divertirsi e sentirsi euforico e l’alcool gli dà una mano. L’Ariete beve ma con moderazione e solo finché l’alcool lo aiuta a divertirsi. Conosce bene i suoi limiti e non li oltrepassa.

Acquario

Anche l’Acquario ha una passione per gli alcolici. Quando l’acquario è in compagnia non si fa problemi a trangugiare qualche cocktail, a volte esagera perfino e ne beve qualcuno di troppo. Essendo comunque un segno molto responsabile non beve sempre, ma solo nelle occasioni giuste.

Sagittario

Il Sagittario è un altro segno che non esita a bere alcolici. Quando il Sagittario è brillo sente quella scintilla che lo rende ancora più solare è divertente del solito, una sensazione che ama in modo particolare e alla quale non non vuole affatto rinunciare. Evviva gli happy hour!