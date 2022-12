Per le feste ti proponiamo un antipasto che ameranno tutti, procurati porcini e pecorino

Tra le nostre ricette di Natale questa non può davvero mancare: funghi porcini e pecorino stagionato, ecco cosa combiniamo

Ma chi l’ha detto che preparare un antipasto buonissimo per il pranzo di Natale o il cenone di Capodanno porta via tanto tempo? La migliore risposta è questo piatto, un’insalata tiepida di funghi porcini con scaglie di pecorino stagionato 24 mesi.

Invece di prepararla con i funghi crudi, come tradizione, li facciamo saltare velocemente in padella e il piatto in meno di mezz’ora è pronto.

Porcini al pecorino, consigli per gli acquisti e ricetta

Prima di passare alla ricetta, qualche consiglio di massima sui funghi porcini, anche quando li usiamo per altre ricette. Quando li compriamo, verifichiamo che siano belli sodi e abbiano un profumo di bosco, non di stantio.

Se non li cuciniamo subito, possiamo conservarli in frigorifero al massimo per 2-3 giorni avvolti in un panno umido.

Ingredienti:

900 g funghi porcini

2 spicchi di aglio

10 cucchiai olio extravergine d’oliva

200 g pecorino romano stagionato

2 rametti di maggiorana

sale q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione:

Cominciamo dalla pulizia dei funghi porcini. Prendiamo un coltellino e con delicatezza eliminiamo la parte finale che comunque presenta sempre tracce di terra. Poi raschiamo delicatamente il gambo e puliamo con un panno umido anche il cappello.

A quel punto, mai avvicinarli all’acqua perché sono spugnosi e quindi tratterrebbero tutto. Quando sono puliti, affettiamoli ma non sottilmente, si devono sentire bene sotto i denti.

Prendiamo una padella larga, oppure un tegame basso e versiamo l’olio extravergine. Accendiamo e facciamo prendere calore, poi mettiamo anche gli spicchi di aglio spellato e schiacciato leggermente dopo aver eliminati l’anima.

Un paio di minuti, giusto per far insaporire l’olio, e mettiamo anche i porcini facendoli cuocere a fiamma alta per 6-7 minuti al massimo. Devono essere cotti, ma ancora sodi prima di comporre il piatto. Prima di spegnere regoliamoli di sale e con una macinata di pepe fresco.

Spegniamo e lasciamoli raffreddare direttamente nel tegame. Quindi appena sono tiepidi spostiamo i funghi porcini su un vassoio oppure su un piatto da servizio.

Per completare i porcini al pecorino ci serve un ultimo tocco, ma decisivo. Tagliamo a scaglie il pecorino e distribuiamolo sui porcini. Poi completiamo con un filo d’olio extravergine, le foglie di maggiorana tritate al coltello e ancora una macinata di pepe.

Serviamoli così, non c’è bisogno di aggiungere altro e sono deliziosi.