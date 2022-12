Sono le donne più romantiche dello zodiaco, con loro vivrai un amore intenso

Secondo gli astrologi alcune donne dello Zodiaco sarebbero particolarmente romantiche. Queste donne mettono l’amore al primo posto e con loro vivrai un sentimento molto intenso.

Incontrare una persona romantica è sempre più difficile eppure secondo gli astrologi potresti moltiplicare le tue possibilità di farlo scegliendo una donna che appartiene ad uno dei segni che stiamo per svelarti. Una donna romantica è una donna che conferisce all’amore una particolare importanza e che farà di tutto per dare un tocco di rosa alle tue giornate. Con una donna romantica non mancheranno attenzioni premure e sorprese ogni giorno e sicuramente in grado di farti sentire al centro del suo mondo.

Essere romantici è sempre più difficile anche perché nel corso della nostra vita collezioniamo delusioni sentimentali che ci spingono anche ad aver paura di mostrare i nostri sentimenti per il timore di essere feriti. Questo non è il caso delle donne romantiche che nonostante tutto continuano a mettere l’amore al primo posto senza condizioni. Chi saranno le donne più romantiche dello zodiaco?

Sono loro le donne più romantiche dello Zodiaco

Accanto ad una donna romantica si moltiplicherà la tua fortuna in amore. Non dovrai temere una vita fredda e senza calore perché con le donne della classifica di oggi la tua vita di coppia sarà indubbiamente piena d’amore.

Ecco chi sono le donne più romantiche dello Zodiaco:

Pesci

Le donne del Pesci sono delle grandi sognatrici, sognano anche l’amore e lo paragonano a quello delle fiabe. Una donna Pesci attende il suo Principe Azzurro e una volta che lo avrà trovato vorrà realizzare con lui il per sempre felici e contenti. Nella loro mente vivono in un mondo pieno di amore e di romanticismo ed è impossibile non lasciarsi contagiare da questo loro entusiasmo.

Leone

Le donne del Leone sono donne molto passionali. Oltre a riempire il partner di attenzioni amano dimostrare a tutto il mondo quanto amano la loro metà. Sono donne sempre presenti, affettuose e romantiche, a volte persino troppo sdolcinate e non si rendono mai conto di esagerare.

Bilancia

Le donne della Bilancia sono estremamente romantiche. Il loro mondo è tutto tinteggiato di rosa e gran parte della loro felicità può essere amputata all’andamento della loro vita di coppia. Questo segno che adora la pace e la tranquillità, desidera una vita di coppia rosea e florida.

Scorpione

Le donne nate sotto il segno dello Scorpione sono donne misteriose che non lasciano intravedere totalmente chi sono e allo stesso tempo cambiano totalmente quando si innamorano. Al loro partner concedono fiducia e amore smisurato. Queste donne sono emotivamente sensibili quando trovano un partner giusto esplode un sano ed irrefrenabile romanticismo.

Cancro

La donna del Cancro è una donna estremamente sensibile, molto probabilmente la più sensibile di tutte le donne dello Zodiaco. Questo è il motivo per il quale accanto ad una donna del Cancro non avrai mai la sensazione di avere delle mancanze emotive. Gesti caldi ed affettuosi non saranno mai abbastanza e verso il suo partner questa donna è sempre dolce e disponibile.

Toro

La donna Toro appare forte e sicura di sé. In realtà questo scudo nasconde un cuore grande e tenero e ciò che desidera di più al mondo quando si innamora è di rendere il suo compagno emotivamente felice e farlo sentire al posto giusto. La donna Toro ambisce ad una relazione seria e per questo motivo si lascia andare solo quando è certa di aver incontrato la persona giusta.

E le altre donne dello zodiaco come sono in amore?

Vuoi sapere quanto sono romantiche tutte le altre donne dello zodiaco? Di seguito ti elenchiamo i segni che restano dal più romantico al meno romantico e il modo in cui si rapportano a questo sentimento:

Ariete

La donna dell’Ariete non è una donna particolarmente romantica. Questo segno è molto incentrato su se stesso e sui suoi bisogni E difficilmente mette qualcun altro in primo piano. Non fa nulla per compiacere il partner, nella coppia desidera sentirsi libera e spensierata.

Vergine

Le donne del segno della Vergine sono romantiche ma non sempre e non troppo. Più che dare amano ricevere e più che prestare attenzione vorrebbero sentirsi al centro delle attenzioni di qualcuno. Diciamo che la donna Vergine raramente si dà da fare per sciogliere il cuore del partner.

Capricorno

La donna del Capricorno è una donna molto gioiosa e la sua agenda è colma di impegni lavorativi. Tra tutti i segni dello Zodiaco il Capricorno è il segno più laborioso per questo non riesce a dedicare al partner molto tempo. Il Capricorno non è tipo da smancerie e dimostrazioni troppo sdolcinate, un abbraccio e qualche bacio sono più che sufficienti per lui per dimostrare al partner tutto il suo amore.

Sagittario

La donna del Sagittario è molto positiva, molto energica e ama le avventure e le novità. Questa è una donna che difficilmente si sente a suo agio in un bozzolo, ha bisogno di uscire e divertirsi e fare esperienze sempre nuove. Qualche volta trovano anche il tempo di creare un’atmosfera romantica ma è molto difficile che rinuncino alla loro natura il nome dell’amore.

Gemelli

Anche per la donna del Gemelli il romanticismo non è proprio il suo forte. In realtà questo segno teme molto l’amore e quindi non permette a questo sentimento di prendere il sopravvento o almeno ci prova.

Acquario

Questa classifica si chiude con il segno della donna meno romantica di tutto lo zodiaco. La donna dell’Acquario vive l’amore in un modo tutto suo che spesso non è in linea con il concetto tradizionale di romanticismo. Non stupirti se il massimo del romanticismo per una donna Acquario è una conversazione intellettualmente stimolante. La donna dell’Acquario non sopporta molto le fusioni in pubblico e il romanticismo eccessivo, con lei bisognerebbe accettare che l’amore si vive e si dimostra in tanti modi differenti.