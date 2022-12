Che ora dovrebbe mostrare l’ultimo orologio? Solo i geni lo capiscono in 20 secondi

Oggi ti proponiamo un test di logica molto stimolante, in 20 secondi dovrai capire l’ora che dovrebbe mostrare l’ultimo orologio.

Oggi abbiamo pensato di allietarti con un test di logica. Questo test oltre a divertirti ti aiuterà a migliorare la tua agilità mentale. Test come questo, contribuiscono ad allenare il tuo cervello, se ti prenderai la briga di farli spesso noterai grandi miglioramenti relativi alla tua elasticità mentale. Il nostro cervello ha bisogno di essere stimolato, sotto l’impulso di questi stimoli le sue performance migliorano.

Sei pronto a mettere alla prova le tue abilità mentali deduttive? Tutto quello che devi fare è osservare l’immagine del test e ragionare, come vedi ogni orologio mostra un orario, c’è una sequenza logica che dovresti riuscire a comprendere, hai solo 20 secondi per dimostrare a tutti che sei un vero genio.

Se sei un vero genio dimmi che ora mostra l’ultimo orologio in 20 secondi

Sfida i tuoi amici ad indovinare l’orario dell’ultimo orologio. Nell’immagine puoi vedere 5 orologi, 4 mostrano un orario specifico. Gli orologi hanno colore diverso ma in comune hanno un particolare: questi orologi sono connessi tra di loro, c’è un ordine numerico esatto che questi seguono, solo se riuscirai ad identificare la regola applicata a questi orologi capirai qual è la risposta esatta.

Per fare questo test avrai bisogno di concentrazione. Osserva l’immagine attentamente, la risposta non è poi così difficile. L’ora che mostra l’ultimo orologio è abbastanza intuitiva devi solo attivare gli ingranaggi della tua testa.

Soluzione del test

Tra poco ti riveleremo l’orario dell’ultimo orologio. Se avrai dato una risposta esatta e avrai capito la regola dell’orologio in 20 secondi, complimenti la tua mente è attiva e allenata.

Nel caso in cui tu abbia fornito la risposta giusta impiegando più tempo rispetto ai 20 secondi stabiliti, ti facciamo ugualmente i nostri complimenti, sei perspicace ma dovresti allenarti in velocità e quindi allietarti con test di logica come questo molto più spesso.

Nel caso in cui tu ti sia arreso senza fornire una risposta, siamo qui per fornirti noi la soluzione.

Osservando bene tutti gli orologi avresti dovuto notare che ogni orologio ha una differenza di 42 minuti. Aggiungendo 42 minuti al primo orologio avresti ottenuto l’orario del secondo orologio e così via fino all’ultimo, quindi logicamente l’ora dell’ultimo orologio sarebbe dovuta essere questa:

5:19

Test come questi sono molto diffusi sul web, agli utenti piace mettersi alla prova e sfidare gli altri dimostrando le proprie abilità mentali. In questo caso oltre a una buona osservazione e concentrazione avresti dovuto mettere in pratica anche le tue abilità matematiche. Se ti sei divertito a fare questo test sicuramente ne troverai molti altrui nella nostra sezione test.

Abbiamo preparato per te una moltitudine di test con diversi livelli di difficoltà, sarai in grado di risolvere tutti i nostri enigmi?