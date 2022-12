La luna piena dell’8 Dicembre cambia in positivo la vita di questi segni

L’8 dicembre ci sarà la luna piena e secondo gli astrologi questo evento segnerà l’inizio di un periodo molto positivo per alcuni segni zodiacali.

Secondo gli astrologi l’8 dicembre si modificherà il quadro astrale con l’influenza della luna piena che cambierà le carte in tavola. Per alcuni segni zodiacali si prevedono fortuna e prosperità fino alla fine dell’anno. Scopri se fai parte della classifica dei fortunati segni di oggi.

La luna piena dell’ 8 dicembre avverrà nel segno del Gemelli e questo influenzerà positivamente i segni zodiacali soprattutto per quanto riguarda le loro relazioni e i loro scambi interpersonali. Alcuni segni in particolare sentiranno di avere risorse da investire e riusciranno a vedere chiaramente quali decisioni prendere per il loro futuro. Le opportunità all’orizzonte saranno particolarmente nitide.

Ecco quali segni godranno degli influssi della luna piena dell’ 8 dicembre

La luna piena dell’ 8 dicembre è stata definita luna piena fredda, gli americani l’hanno chiamata così perché è l’ultima luna piena dell’anno. Questa luna piena si verificherà nel segno del Gemelli, un segno d’aria molto energico molto socievole e anche molto simpatico. Per alcuni segni questa configurazione astrale rappresenterà un grande cambiamento.

Alcuni nativi dello Zodiaco riusciranno finalmente a finalizzare i progetti di lunga data e a investire le loro energie in progetti nuovi. La conclusione positiva di questi progetti porterà un ottimo umore e un rinnovato ottimismo che influenzerà positivamente la loro vita fino a fine anno. La cordialità dei segni dei quali stiamo per parlarvi, collegata a questo rinnovato ottimismo, migliorerà anche la loro vita familiare ed emotiva.

I segni fortunati che godranno degli influssi di questa luna saranno tre, per loro in serbo tante belle novità e ottime notizie. Ecco quali sono i tre segni che abbiamo in classifica:

Ariete

Il segno dell’Ariete concluderà il mese di dicembre in modo meraviglioso. Già dalla prima settimana di questo mese, grazie alla luna piena, l’Ariete si sentirà più energico del solito e riuscirà a lavorare di più è meglio e questo gli farà collezionare molti successi. Questa luna piena in Gemelli sarà un motivo per lui di una rinnovata motivazione. Anche di fronte a imprevisti ed ostacoli questo segno non perderà la sua energia.

Dicembre sarà per l’Ariete un mese proficuo anche dal punto di vista famigliare. Una persona della sua famiglia o della sua cerchia di amici con la quale aveva perso i contatti tornerà a far parte della sua vita e risveglierà in questo segno sensazioni uniche. Si tratta di una persona con la quale l’Ariete condivideva una forte complicità, con la quale si divertiva molto e con la quale apprezzava la leggerezza che inondava la loro quotidianità. Il ritorno di questa persona nella sua vita darà a questo segno la spensieratezza che ti cercava da tempo.

Toro

Anche il segno del Toro è uno dei tre segni fortunati che fanno parte di questa classifica. Il segno del toro ha una personalità molto forte e solitamente sa come realizzare i suoi obiettivi. Dopo la luna piena dell’ 8 dicembre si sentirà ancora più padrone del suo destino e riuscirà a rendere reali sogni e desideri. Fino alla fine del mese questo segno godrà di questa rinnovata energia. La realizzazione dei suoi obiettivi rappresenterà una cospicua fonte di guadagno che il Toro investirà con successo. Le stelle consigliano a questo segno solo di non prendere decisioni affrettare l’otto dicembre perché sarà poco razionale.

Scorpione

Chiude la classifica il nativo dello Scorpione. Grazie all’influsso della luna piena dell’ 8 dicembre questo segno metterà un punto e ripartirà daccapo. Sentirà la spinta di dover iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Da questa decisione scaturiranno cambiamenti positivi sia personali che professionali. Gli ultimi tempi per questo segno non sono stati facili, probabilmente ha dovuto fare i conti con un grosso cambiamento, un nuovo lavoro o un trasferimento, cambiamenti che a lungo termine porteranno un valore aggiunto alla sua vita e gli faranno dimenticare quanto si sia sentito frustrato da queste novità. Dall’ 8 dicembre fino a fine mese lo Scorpione non perderà mai più il suo ottimismo e il suo buon umore, nel suo prossimo futuro gli astrologi vedono tanta serenità.