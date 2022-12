Il test di Adamo ed Eva ti rivela come rendere perfetta la tua relazione

Vuoi una relazione perfetta? questo test ti aiuterà a capire qual è il tassello mancante per realizzare questa condizione.

L’amore molto spesso è al centro della nostra vita e molte cose girano intorno a lui, all’amore amputiamo persino la nostra felicità. Quando siamo innamorati è tutto magnifico e stupendo, quando abbiamo problemi di tipo sentimentale spesso si oscurano anche tutti gli altri ambiti della nostra vita. L’amore è un sentimento molto forte e governa le nostre emozioni. Se anche tu desideri godere di un amore perfetto in una relazione perfetta forse dovresti riflettere sul responso di questo test.

I nostri test nascono con l’obiettivo di divertirti e di intrattenerti perché come nel caso di tutti i test online, non possono fornire alcuna diagnosi clinica. Grazie a questo test ad ogni modo potrai capire molte cose che ti riguardano, potrai approfondire soprattutto il tuo comportamento in amore e i tuoi bisogni a livello sentimentale. Questo test ti farà semplicemente riflettere, qualcosa che molto spesso dimentichiamo di fare. Eppure è la cosa che più ci avvicina alla conoscenza di noi stessi. Se ci prendessimo il giusto tempo per pensare e riflettere sui nostri comportamenti, sui nostri desideri e sui nostri bisogni molto probabilmente condurremo una vita più vicina a quella che ci farebbe sentire più appagati. Conoscendoti meglio potrai farti felice molto più facilmente.

Test dimmi cosa vedi e ti dirò come avere una relazione perfetta

Questo test ti sarà molto utile soprattutto nel caso in cui tu abbia collezionato una serie di delusioni in amore. Grazie a questa immagine aprirai un varco, una porticina che si affaccia sul tuo subconscio e comprenderai meglio cosa non può mancare in una relazione affinché questa sia felice per te.

Il test di Adamo ed Eva cercherà di tirare fuori la tua personale concezione dell’amore. Per questo test abbiamo scelto la prima coppia mai esistita. Questo test è stato ideato da psicologi e l’unica condizione richiesta è quella di essere il più istintivi possibili perché è proprio l’istinto che ci collega al nostro subconscio.

Sei pronto a fare questo test?

A questo punto devi solo osservare velocemente l’immagine del test e dire se hai notato prima la mela oppure la coppia.

Soluzione del test

Se hai notato prima la mela

Se hai notato prima la mela significa che il tuo ostacolo più grande nella relazione è collegato alla fiducia. La fiducia è la base del tuo concetto di felicità di coppia. Potresti avere difficoltà ad essere fiducioso nel tuo partner o perché sei stato deluso da partner precedenti che credevi essere estremamente fedeli oppure perché hai un problema personale di autostima, di poca fiducia in te stessa e quindi tendi a riversare questa lacuna nella tua relazione. Quel che è certo è che per avere una relazione perfetta hai bisogno di amore attenzione e di sentirti al centro del mondo della persona che hai al tuo fianco. Se fai coppia con una persona estremamente egocentrica o molto ancorata alla sua libertà farai fatica a sperimentare la coppia perfetta.

Se hai notato la coppia

Se guardando questa immagine hai subito notato i due corpi di Adamo ed Eva significa che ciò che rende una relazione perfetta per te è l’alchimia. Per te è essenziale che ci sia un grande feeling tra te e il tuo partner ed una grande chimica. Ricerchi una fusione spesso totalizzante, il tuo partner per te è il tuo amante ma anche la persona che ti capisce meglio, la persona che sa come consigliarti e quindi in un certo senso anche il tuo migliore amico. Il tuo partner sarà l’elemento mancante della tua relazione perfetta solo nel caso in cui riuscirà a travolgerti completamente e a farti sentire in questo stato per tutta la durata della vostra relazione, la cosa più difficile è mantenere viva la scintilla che scocca all’inizio. Il tempo e le sue dinamiche spesso cambiano i rapporti, tu hai bisogno di una persona con la quale stabilire un equilibrio ed un aggancio perfetto e che resti tale per sempre.