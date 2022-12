Terra Amara anticipazioni: una lettera cambia tutto?

Terra Amara: tutte le anticipazioni della soap turca in onda su Canale 5. Una lettera cambierà il destino di tutti i personaggi

La soap turca dal titolo originale ir Zamanlar Çukurova è finalmente tornata in onda su Canale 5 dopo lo stop avvenuto a settembre 2022. La sua interruzione aveva generato mal contento fra i fan che adesso potranno tornare a cantare vittoria per il reintegro nella programmazione televisiva di rete. Ma di che cosa parla la soap?

Ambientata nella Turchia degli anni ’70, in particolare fra Istanbul e le campagne del Sud, la soap segue le vicende a volte catastrofiche di Züleyha e Yılmaz. I due devono affrontare sfide ricorrenti, ostacoli e antagonisti per poter riuscire a coronare il proprio amore e convolare a nozze. Una sorta di “Promessi Sposi” alla turca.

Lei lavora come sarta, lui come meccanico nell’officina del suo padrino e sono felicemente fidanzati. Ma a un certo punto il fratello di lei, Veli, la vende a Naci, con cui ha molti debiti a causa del suo essere un giocatore d’azzardo. Qui, iniziano i primi problemi per la coppia. Naci tenterà di violentarla e Yılmaz lo ucciderà per soccorrere la fidanzata. Costretto a fuggire via, la giovane deciderà di seguirlo in giro per le campagne della Turchia. Ma si tratta sempre degli anni Settanta e per non essere separati dagli occhi indiscreti della gente, i due amanti si fingono fratello e sorella. Questa decisione però, potrebbe sconvolgere per sempre le loro vite.

Dunque, Terra Amara torna in programmazione televisiva con una settimana di nuove storie. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi in onda questa settimana.

Terra Amara, anticipazioni: Züleyha manda una lettera a Yılmaz

Nelle nuove puntate in onda su Canale 5 di Terra Amara, i nostri protagonisti scopriranno nuovi dettagli e rivelazioni. Inoltre, secondo quanto riportato dalle ultime informazioni in nostro possesso Yılmaz riceverà la lettera di Züleyha?

Nelle puntate italiane di Terra Amara in onda in questa settimana di programmazione su Canale 5 Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), la nostra amata protagonista ha provato ad uccidersi. Ma prima di farlo ha deciso di scrivere una lettera indirizzata al suo grande amore Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) per rivelargli tutta la verità. Quale verità?

La verità sulla paternità del piccolo Adnan. Difatti è lui il padre e non il marito Demir Yaman (Murat Ünalmış).

Tutto inizierà quando Züleyha scoprirà che è stato Demir a far sabotare i freni della macchina di Yilmaz con cui ha avuto un incidente insieme alla dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova). Sconvolta, la donna andrà così da Akkaya per ricevere un po’ di aiuto, ma finirà per innescare uno scontro a fuoco tra i due uomini, con risultati molto tragici per Yılmaz che verrà colpito alla schiena da un proiettile.

Comunque sia, una serie di vicende porterà la donna a compiere il gesto estremo di tagliarsi le vene e tentare il suicidio. Per questo motivo, prima di dire addio a tutti, deciderà di rivelare a Yilmaz la verità su suo figlio, con una lettera. Tuttavia Züleyha tenterà il suicidio ma verrà salvata da un medico convocato da Hünkar (Vahide Perçin) e rinchiusa in un ospedale psichiatrico. E la lettera, almeno per il momento, non arriverà al destinatario…