Se il croccante alle mandorle rimane appiccicoso, stai commettendo uno tra questi due errori!

Ami il croccante di mandorle ma ti riesce sempre appiccicoso? Ci sono due errori che non dovresti fare e oggi ti spieghiamo di quali si tratta.

Il croccante alle mandorle è uno dei dolci tipici delle feste. Uno di quelli che basta osservare per sentire da subito l’atmosfera del Natale e che, inutile dirlo, risultano più dolci e buoni che mai. Se anche a te piace gustare la roba fatta in casa, di certo ti sarà già provato di cimentarti nella sua preparazione.

E se è così e ti trovi a leggere questo articolo, molto probabilmente hai ottenuto un croccante alle mandorle appiccicoso.

Per prima cosa, sappi che non sei sola. Si tratta, infatti, di un problema che capita spesso e che dipende per lo più da due errori. Una volta scoperto di quali si tratta potrai iniziare a contare su un croccante alle mandorle davvero gustoso, non appiccicoso e di quelli che si sciolgono in bocca. Il dolce perfetto che ti accompagnerà per tutto il periodo delle feste.

Quali sono gli errori da non fare mai quando si prepara il croccante alle mandorle

Il croccante alle mandorle è un dolce davvero semplice ma al contempo sofisticato. A base di pochissimi ingredienti, tra cui le tanto apprezzate mandorle, si realizza in poco tempo e offre, così, una gamma di gusto davvero unica. Ottimo per portare un dolce più buono che mai dopo il pranzo o la cena di Natale, il croccante si rivela perfetto anche come idea regalo da offrire ad amici e parenti. Affinché ciò avvenga, però, è importante che tu riesca a capire quali sono gli errori da non fare mai.

Tutto sta, infatti nella cottura. La temperatura giusta per ottenere un croccante ricco di gusto e dalla giusta consistenza è di 170 gradi. Questa dovrà essere controllata per tutto il tempo. Se si cuoce il caramello ad una temperatura più alta, infatti, il rischio è quello di bruciarlo e di donargli una consistenza, appunto, appiccicosa. Stesso problema che si verifica se si va sotto i 170 gradi. Pur ottenendo un croccante apparentemente perfetto, una volta raffreddatosi, questo diventerebbe sia molle che appiccicoso. Un problema che potrai ridurre usando un termometro e accertandoti di controllare di continuo la temperatura.

La regola della temperatura vale sia usando miele e zucchero che solo zucchero. Ciò che conta è il risultato finale che dovrà appunto essere un caramello liscio, brillante e in grado di rassodarsi nel modo corretto. Ora che hai capito quali sono gli errori da non fare mai più quando prepari il croccante, ti basterà prestare maggior attenzione alla cottura del caramello e godere del risultato finale. Il tuo croccante alle mandorle sarà così buono che parenti ed amici lo ameranno al punto da farti i complimenti. Inoltre, potrai avere un ottimo prodotto da poter regalare ai tuoi cari. Dopotutto si tratta di un dolce in grado di durare a lungo e che per questo si rivela la scelta ideale (ed economica) per i tuoi doni di Natale.