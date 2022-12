Test: orecchio o serpente? Ciò che vedi rivela se sei obiettivo o se farnetichi

Orecchio o serpente? Quello che vedi prima in questa immagine rivela se sei una persona obiettiva o se tendi a farneticare e a vedere le cose diversamente da come sono realmente.

Il test della personalità di oggi ti farà riflettere su quanto tu sia obiettivo e fedele alla realtà delle cose. Alcune persone vedono tutto per quello che, altre tendono a vedere le cose come vorrebbero che fossero. Non poche persone hanno questa particolarità di modificare la realtà quando la ritengono scomoda e di fare in modo che questa sia più vicina ai loro desideri.

Pensiamo per esempio alle persone che fanno parte della nostra vita e a quanto spesso le idealizziamo finendo poi per restare delusi da coloro che credevamo essere diversi da come si sono poi rivelati nel tempo.

Se anche tu hai collezionato qualche delusione probabilmente l’obiettività non è il tuo forte e qualche volta cedi anche tu all’impulso della farneticazione. Il test che ti presentiamo oggi non ha una validità scientifica come tutti i test che troverai on-line, il nostro obiettivo resta quello di intrattenerti e divertirti e allo stesso tempo di spingerti ad interrogarti sui tuoi comportamenti perché non c’è dono più grande che puoi fare a te stesso se non quello di conoscerti veramente bene.

Cosa hai visto prima in questa immagine l’orecchio o il serpente? La tua risposta determina la tua personalità

Ciò che in questa immagine hai notato prima potrebbe cambiare totalmente la tua visione delle cose e potresti addirittura sorprenderti del risultato del test. La tua scelta potrebbe rivelare tratti nascosti della tua personalità. Ricordati solo di rispondere in modo estintivo basandoti sulla tua prima impressione. Nel momento in cui hai rapidamente guardato questa immagini cosa hai notato prima? Alcuni non hanno neanche notato il serpente altri hanno notato solo lui e non hanno assolutamente notato l’orecchio, tu come hai reagito di fronte a questa immagine?

Soluzione del test

Se hai visto prima l’orecchio

Se guardando l’immagine hai visto prima l’orecchio significa che sei una persona che fa fatica a restare sempre collegato alla realtà, sei un grandissimo sognatore, ti piace sognare la vita che vorresti e spesso sogni un mondo diverso da quello in cui vivi, più giusto, abitato da persone più leali e meno ipocrite, un mondo dov’è non c’è spazio per le ingiustizie e per la cattiveria. Quando ti rendi conto che le cose non sono esattamente come tu vorresti entri in una sorta di crisi perché per te è molto difficile accettarlo. Sei una persona che mette sempre i bisogni degli altri al primo posto e trascuri nettamente i tuoi. Sempre responsabile e con una grande bontà di animo, tendi a perdonare tutto e tutti a giustificare le persone focalizzando più i loro tratti positivi che quelli negativi e non giudichi mai, tantomeno critichi. Sei una persona molto comprensiva, piuttosto che giudicare cerchi di capire cosa ha spinto una persona ad agire in un determinato modo inoltre qualora capisci che qualcuno abbia bisogno di aiuto ti adoperi subito per dargli una mano.

Se hai visto prima il serpente

Se il serpente ha catturato subito la tua attenzione significa che sei una persona che vede cose che altri non vedono. Sei una persona che crede fortemente nel principio della libertà personale, quindi per te il diritto di fare quello che vuoi è sacro. Sei una persona che non ammette che gli altri gli dicano cosa fare e come farlo perché questo ti fa sentire limitato. In queste condizioni tendi a fuggire molto velocemente. Il tuo spirito è molto avventuriero, ambisci a collezionare esperienze sempre nuove non ti piace restare al sicuro nella tua zona di comfort ma cerchi sempre la novità . Non credi nell’amore per sempre ma credi molto nella bellezza degli amori fugaci brevi ma memorabili.