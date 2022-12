Pamela Prati la fa grossa: gesto inaspettato, nessuno si era mai permesso prima!

Pamela Prati finisce nella bufera per il suo ultimo clamoroso gesto nei confronti di un noto personaggio della tv: nessuno si era mai permesso di farlo prima d’ora, i veri motivi.

La sua partecipazione all’ultima edizione del GF Vip l’ha sicuramente riportata nel turbine del clamore televisivo e dei gossip. La spumeggiante neo-64enne Pamela Prati è stata una delle protagoniste assolute della stagione in corso, con il suo attesissimo ritorno dopo la sua precedente espulsione di qualche anno fa al suono di “Chiamatemi un taxi!“. La showgirl non ha perso la sua aura da diva, che ci ha tenuto a mantenere con look favolosi e studiatissimi ed il suo inimitabile charme.

Tuttavia, durante questa nuova opportunità la vippona ha voluto sfruttare il momento per “ripulire” la sua immagine rendendola più “terrena”. Nel corso delle settimane trascorse nella casa più spiata d’Italia infatti, la Prati ha ritrovato la giocosità che un tempo aveva perso, lasciandosi andare a tanta allegria in compagnia dei coinquilini e soprattutto, del suo Marco Bellavia.

L’affaire Mark Caltagirone però, è stato comunque uno dei temi portanti della sua partecipazione, con tanto di aggiornamenti da parte dell’avvocato e interviste esterne dell’ex amica e manager Eliana Michelazzo. Qualche scoglio, però, non è ancora stato superato, tanto che come molti hanno notato, Pamela Prati non è comparsa a Verissimo (come in genere accade con tutti gli eliminati dal GF Vip). Ma quali sono i reali motivi alla base della sua scelta?

Pamela Prati non può parlare di Caltagirone? La verità è un’altra, c’è di mezzo Silvia Toffanin

L’assenza di Pamela Prati nel salottino di Verissimo non è di certo passata inosservata a telespettatori e giornali. A svelare un possibile retroscena riguardo alla sua lontananza dalla tv è stato Pipol, secondo cui la showgirl avrebbe delle precise disposizioni contrattuali che impongono di evitare l’argomento Mark Caltagirone. Dunque si presuppone che nessuno sarebbe più interessato a intrattenere un’intervista con la vippona se uno dei focus principali della sua storia personale non può essere neppure sfiorato. Ma è davvero questo il motivo che la tiene lontana dal programma cult del weekend di Canale 5?

Pare proprio di no, considerando che Pamela Prati, nel frattempo sempre più innamorata del suo nuovo uomo, è stata tirata in ballo in una delle recenti puntate di Verissimo proprio da Silvia Toffanin. L’occasione è sorta durante l’intervista ad Orietta Berti, quando la conduttrice ha chiesto all’opinionista il suo pensiero sulla Prati. La cantante ha confermato di non credere alla sua versione: “È una storia così inverosimile che non ci posso credere”.

Non ha tardato ad arrivare il commento tagliente della signora Berlusconi, che ha risposto per le rime dichiarando: “Nemmeno io ci credo, ma chi ci crede? Ma secondo te è più finta la storia con Mark Caltagirone o con Marco Bellavia? Perché più o meno…”. Un affondo che non è di certo passato inosservato all’ex gieffina e che riapre vecchi dissapori dovuti al famoso abbandono dell’intervista durante la quale lasciò su due piedi una Toffanin spiazzata e contrariata.

A confermarlo arriva l’ultima voce di Fanpage.it, che riferisce una soffiata giunta da una fonte molto vicina a Pamela. “È lei che non vuole andare dopo quanto ha detto Silvia Toffanin nell’intervista a Orietta Berti”. Nessun dubbio dunque, che la diatriba tra le due è tutt’altro che risolta.