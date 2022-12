Non temere gli anta. Questi look ti donano un aria giovanile e molto chic

Fai brillare nuovamente la tua chioma. E’ facile! Prendi spunto dalla nostra gallery, vedrai che non te ne pentirai!

Quando si raggiungono gli over 40, perché non aggiornare il proprio stile? Si tratta pur sempre di un traguardo straordinario che ha bisogno di essere festeggiato in qualche modo.

Quando si è giovani, di solito si è alla ricerca del proprio stile personale. Si commettono errori, spesso rimanendo fissi su un unico stile. A 40 anni, una donna sa già chi è e non è più interessata a fare colpo. Questa consapevolezza si riflette nella sua acconciatura: elegante, di classe, a volte giocosa ma sempre contemporanea e attraente.

Le acconciature per le over 40

A questo punto la domanda sorge spontanea. Come devono essere le acconciature per le donne over 40? la risposta non è così semplice come sembra, ma deve includere un tocco chic, essere professionale, alla moda e ovviamente regalare un look naturale. Possibilmente si dovrebbe scegliere un’acconciatura a bassa manutenzione, ma al tempo stesso audace e un pizzico casual, mantenendo comunque quell’aspetto sofisticato e sexy.

L’elenco potrebbe essere infinito. A 40 anni si può fare qualsiasi cosa che sia lusinghiera per la forma del viso e che accentui i punti forti dei tratti del viso. Un taglio di capelli corto, ad esempio, mette in risalto gli zigomi alti. Un buon parrucchiere farà uno strato all’altezza degli zigomi formosi o della mascella, in modo che i capelli puntino su qualcosa che volete accentuare, e sarete ancora più belle. C’è qualcosa da evitare? Sicuramente i colori folli. A parte questo, c’è la convinzione che i capelli lunghi trascinino il viso verso il basso e che quindi, non siano molto attraenti per le donne over 40. Ma vediamo alcuni stili che potrebbero fare al caso vostro.

Taglio biondo con punte svasate e stratificate

Le quarantenni spesso preferiscono acconciature più corte piuttosto che lasciar crescere i capelli in stili lunghi. Detto questo, potete anche provare a tagliare strati corti e vaporosi che si allargano alle estremità. Il risultato è un’acconciatura divertente che durerà a lungo!

Bob riccio grigio con parte laterale

Ogni bob riccio è unico, ma questa acconciatura ha superato ogni aspettativa! I ricci argentati lucidi hanno un aspetto disinvolto ma femminile, creando un look elegante e romantico. Questa affascinante acconciatura si adatta a qualsiasi occasione e vestito, quindi se siete alla ricerca di un taglio elegante e versatile, questo è quello che fa per voi!

Pixie affusolato

Una delle migliori acconciature per le donne over 40 è il pixie affusolato. È a bassa manutenzione e offre l’opportunità di mescolare strati corti e lunghi per un look accattivante e facile da acconciare.

Pixie con frangia laterale

I moderni tagli pixie corti hanno spesso degli strati per dare più volume all’acconciatura, soprattutto se la proprietaria ha i capelli sottili. Questa particolare opzione ha anche una frangia laterale, che bilancia l’aspetto generale e ammorbidisce questo taglio corto.

Bob biondo chic

Molti credono che i tagli di capelli corti facciano sembrare le donne più vecchie, ma questa non è la verità, soprattutto se si parla di un fantastico bob di media lunghezza. I riflessi naturali di questa incredibile tonalità di biondo aggiungono un tocco di eleganza a questa acconciatura, mentre gli strati enfatizzano i tratti femminili.

Taglio angolato con riflessi

Questo taglio è perfetto per le donne con il viso rotondo o per quelle che vogliono aggiungere nitidezza al mento e allungare visivamente il viso. I riflessi biondi fanno sembrare più voluminosi i capelli sottili tagliati in un bob corto e mimetizzano efficacemente i primi capelli grigi.