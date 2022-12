Giulia Salemi non l’aveva mai detto prima: il gesto di Pierpaolo lascia tutti di stucco

Giulia Salemi non l’aveva mai confidato prima di questo momento: l’importante gesto che Pierpaolo Pretelli ha fatto per lei ha emozionato tutti i loro fedeli sostenitori.

Giulia Salemi sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro della sua vita. La giovane modella di origini persiane non solo da qualche tempo ha trovato l’amore al fianco di Pierpaolo Pretelli, conosciuto durante il corso della sua seconda esperienza nella casa più spiata d’Italia, ma da settembre è stata scelta da Alfonso Signorini per portare al Grande Fratello Vip il sentiment del pubblico.

Amore e carriera sembrano andare a gonfie vele, ma nella sua vita non è stato sempre così. A rivelarlo è stata lei stessa durante una recente intervista concessa al settimanale Chi, in cui tra una confidenza e l’altra ha ammesso che non viveva la sua vita serenamente in quanto non era la donna che voleva essere mentre oggi il discorso è completamente diverso poiché ha trovato una stabilità emotiva e lavorativa.

Parte di tutto ciò però è dovuto al suo compagno che ha fatto un importante gesto per lei che non avevano mai raccontato prima di questo momento.

Pierpaolo Pretelli: il gesto d’amore per Giulia Salemi fa sognare i fan

Giulia Salemi, che nelle scorse settimane ha rotto il silenzio sul grande dolore che l’ha fatta soffrire, ha ammesso che dopo aver terminato la sua esperienza nella casa del GF Vip è stato proprio Pierpaolo Pretelli a donarle quella serenità di cui tanto aveva bisogno e che non era mai riuscita ottenere. Tant’è che lo ha definito la sua dieta per stare bene.

“Sono cambiata dopo il GF Vip e grazie a Pierpaolo che mi ha dato molta serenità“ ha esordito l’opinionista di Alfonso Signorini durante il corso dell’intervista, rivelando un inedito retroscena di cui i fedeli sostenitori della coppia non erano ancora a conoscenza fino a questo punto. “E’ stato lui la mia dieta!” ha aggiunto con quel pizzico di ironia che da sempre la contraddistingue, rivelando quanto le abbia fatto bene la presenza di lui nel suo quotidiano e come abbia dato quel qualcosa in più che prima mancava.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno instaurato una relazione solida e il loro sentimento è così forte che gli ha permesso di poter superare, sempre insieme e mano nella mano, tutti gli ascolti che la vita gli ha posto davanti nelle loro strade e siamo sicuri che sarà ancora così per molto tempo ancora