Test: fai una scelta e ti dirò com’ è l’uomo che desideri al tuo fianco

Sei sicura di sapere esattamente come vorresti che fosse il tuo uomo ideale? Questo semplicissimo test potrebbe rivelare i tuoi desideri più nascosti.

L’amore è un sentimento speciale e spesso arriva per caso senza darci preavviso e quindi non facciamo in tempo a decidere di chi innamorarci in considerazione di quelli che sono i suoi tratti caratteriali. Il tempo e la conoscenza approfondita di questa persona ci fanno capire se abbiamo le potenzialità per condurre una vita di coppia insieme oppure no.

Questo test potrebbe aiutarti a capire preventivamente di che tipo di persone hai bisogno. Potresti far tesoro di queste informazioni che suggerisce il tuo inconscio per capire se la persona che stai frequentando ha il potenziale di essere un tuo partner oppure no e ti eviteresti moltissime delusioni. Sei pronto a metterti alla prova?

Dimmi quale uomo ti piace di più e ti dirò di che tipo di uomo hai bisogno

Se sei una persona adulta avrai sicuramente avuto qualche esperienza in fatto d’amore e quindi avrai già capito che tipo di persona ti si addice di più. Nel caso in cui tu abbia collezionato molte delusioni probabilmente continui a innamorarti delle persone sbagliate e forse questo accade perché non hai mai pensato in modo approfondito a cosa vuoi veramente e a quale tipo di persona ti fa stare meglio. I nostri test nascono con l’obiettivo di intrattenerti perché non forniscono una diagnosi clinica ma sono test che ti aiutano a riflettere, ti spingono ad auto analizzarti e anche in questo caso ti offrono una chiave di lettura del tuo inconscio sulla quale riflettere per capire cosa realmente vuoi dall’ amore e come ti rapporti a questo sentimento.

Se sei curiosa di sapere come dovrebbe essere il tuo uomo ideale per una vita di coppia veramente appagante, allora non ti resta che osservare questa immagine e scegliere l’uomo che ti intriga di più. Come puoi vedere si tratta di uomini differenti con caratteristiche distintive che gli conferiscono un’aria diversa. Nel momento in cui effettui la tua scelta fai che sia il più possibile istintiva e ricorda che l’istinto è strettamente legato all’inconscio.

Soluzione del test

Se hai scelto l’uomo numero uno

Questo uomo con gli occhiali da sole appare tenebroso e sicuro di se stesso, questa scelta denota che quello che cerchi in un uomo è la stabilità. Tu desideri incontrare un uomo che voglia costruire insieme a te una famiglia e che metta questo progetto comune davanti a tutto il resto. Un uomo che sia in grado di prendersi un impegno e che non si senta stretto in questo contesto ma che sia felice di avere una famiglia e una partner da riempire di attenzioni. Sei una donna un pochino capricciosa e quando non ti senti al centro dell’amore del tuo uomo diventi nervosa e questo tuo atteggiamento ti porta poi a essere insofferente nelle tue relazioni e quindi a generare conflitti.

Se hai scelto l’uomo numero 2

Se ti senti attratta da questo uomo, sbarbato, pulito con l’aria un po’ fanciullesca significa che il tuo uomo ideale non dovrebbe avere altri interessi all’infuori di te. Tu desideri un uomo che ti dia l’esclusiva e che sia in grado di metterti al centro del suo mondo. Sei una donna molto complicata e al tuo fianco vorresti un uomo che sia in grado di capirti fino in fondo e che sappia accettare la tua natura dominante.

Se hai scelto l’uomo numero 3

Se hai scelto il terzo uomo significa che sei una donna molto indipendente, che ama sentirsi libera e che conta principalmente sulle sue forze. Hai un carattere molto forte, sai perfettamente cosa vuoi e non sei molto disposta a scendere a compromessi. Da una relazione pretendi che il tuo bisogno di libertà venga rispettato. Non è facile trovare un uomo che la pensi esattamente come te ma è questo il tipo di uomo che fa al caso tuo. Un uomo che ti ammiri per la tua ambizione e che non si senta minacciato dalla tua forza. Un uomo quindi che ti dimostri di sapere essere alla tua altezza e che ti sproni a essere esattamente come sei.

Se hai scelto l’uomo numero 4

Se ti senti attratta dal quarto uomo significa che nella tua vita il primo posto lo occupa l’amore. Sei una donna molto romantica e vuoi che tutta la tua vita sia ricca di romanticismo. Desideri al tuo fianco un uomo che sia in grado di sorprenderti ogni giorno è che ti dimostri che tu sei la cosa più bella che gli sia mai capitata. L’affinità fisica per te conta meno dell’affinità mentale. Desideri un uomo con il quale avere un rapporto simbiotico che sconfini dall’amore all’amicizia, che sia quindi totalizzante.