Questo segno veste meglio di tutti, il suo gusto e il suo stile sono impareggiabili

Secondo gli astrologi tra tutti i segni dello Zodiaco ce n’è uno particolarmente fashionist e glamour e il suo gusto per la scelta degli abiti è ineguagliabile.

Tutti i segni zodiacali si distinguono per qualcosa che sanno fare meglio degli altri. La nostra data di nascita ci conferisce anche un ventaglio di pregi e difetti per cui non è così strano che alcuni segni zodiacali eccedano in qualcosa. Ovviamente oltre al segno zodiacale altri fattori influenzano il nostro comportamento come ad esempio il nostro ascendente, il pianeta dominante, l’elemento che ci influenza e anche le nostre esperienze personali, un mix di fattori che contribuiscono alla nostra unicità.

Secondo le stelle un nativo dello zodiaco è nato col dono del ben vestire. Potrebbe essere un ottimo influencer, sa lanciare mode e stili e sa abbinare perfettamente ogni indumento. E’ perfetto per capire come valorizzare l’aspetto di chiunque. Non si può certo dire che questo segno astrologico non abbia buon gusto. Sempre informato sulle mode del momento ogni sua apparizione è all’insegna dell’eleganza.

E’ il Leone il segno più elegante dello Zodiaco

Chi ha che fare con un Leone sicuramente ha capito subito che era proprio lui il segno che si aggiudica il titolo di segno più elegante dello Zodiaco. Il Leone è un segno di fuoco in quanto tale è molto determinato, molto combattivo e molto amante delle sfide, anche molto protagonista. Al Leone piace primeggiare, piace vincere, ricevere applausi e complimenti. È estasiante per lui. Questo segno si mette continuamente in mostra, e vanitoso com’è non manca di mostrarsi sempre nella sua veste migliore. Nel suo armadio non troverai mai un indumento a caso, tutto è scelto in base alle possibilità che ha di abbinarlo.

Il Leone indubbiamente ha molto gusto e concilia questo suo gusto con il piacere di sentirsi bello e alla moda.

Il leone è governato dal sole che lo irradia di luce e simboleggia il successo. Per questo motivo il Leone sente forte il bisogno di brillare e quindi di essere molto appariscente. Quando il Leone ha gli occhi puntati addosso e capisce di non passare inosservato allora prova un senso di profondo godimento.

Il Leone ha bisogno di ostentare il fatto che lui è una persona chic, che ricopre una certa posizione e che nella vita è una persona di successo.

Anche in coppia il leone mostra il desiderio di essere al centro delle attenzioni del partner ma allo stesso modo ricopre di attenzioni la persona che ama e spende tutti i suoi soldi per il benessere di se stesso e del suo partner.

A tal proposito, tu che rapporto hai con il denaro? Se sei parsimonioso o spendaccione te lo dice il tuo segno zodiacale.

Il Leone non è l’unico segno dello zodiaco a vantare questa propensione per l’eleganza e per lo stile. Anche il Toro è un segno molto attratto dall’eleganza. Questo segno dominato da Venere è molto raffinato ed elegante, spesso predilige oggetti di lusso e quando veste predilige materiali come seta e cashmere. Anche se il Toro ama vestire casual la sua finezza si percepisce a colpo d’occhio.