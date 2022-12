Il Natale si avvicina e noi abbiamo già pensato all’antipasto perfetto, facile veloce ed economico

Golos fagottini rustici ripieni di funghi e formaggio filante: come si fa a dire no ad un antipasto così buono?

Pasta sfoglia ripiena con funghi champignon e provola. Non ci sta già venendo l’acquolina in bocca? Può essere un antipasto oppure un ingrediente per un aperitivo riuscito, non importa. Conta che sia buono.

Fagottini rustici con funghi e formaggio, occhio all’errore

L’unico errore da non commettere preparando i rustici con funghi e formaggio? Riempire troppo le mezzelune. Attenzione, perché in cottura potrebbero aprirsi.

Ingredienti:

1 rotolo di pasta sfoglia

200 g di funghi champignon

80 g di provola dolce

1 scalogno

1 rametto di timo

1 uovo

2 cucchiai di olio d’oliva

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione: rustici

Puliamo bene gli champignon eliminando le eventuali tracce di terra e passiamoli con un panno leggermente inumidito. Poi tagliamoli a fettine non troppo sottili, perché comunque in cottura tendono a restringersi perdendo la loro acqua.

Peliamo, laviamo e tritiamo lo scalogno. Poi versiamolo in una padella insieme ai 2 cucchiai di olio d’oliva e aspettiamo che abbia preso colore. A quel punto aggiungiamo anche gli champignon, o i funghi che abbiamo scelto e lasciamoli cuocere a fiamma media per 5-6 minuti.

Regoliamo di sale, insaporiamo con un po’ di pepe fresco e con le foglie di timo tritate al coltello. In ultimo uniamo anche l’uovo intero, leggermente sbattuto e giriamo con un cucchiaio di legno per amalgamare bene. Poi spegniamo e teniamo da parte.

Prendiamo la pasta sfoglia e ricaviamo una serie di dischetti da 8 centimetri di diametro utilizzando un coppapasta oppure un bicchiere largo. Quindi mettiamo al centro di ogni dischetto un cucchiaio abbondante di funghi e qualche dadino di provola dolce.

Chiudiamo i dischetti a mezzaluna premendo con i polpastrelli sui bordi in modo da fare uscire tutta l’aria. Infine sigilliamo i nostro rustici con funghi e formaggio con le dita decorando il bordo con i rebbi della forchetta.

Usiamo il fondo di cottura dei funghi per spennellare i rustici in superficie e poi appoggiamoli su una placca già coperta con carta forno.

Inforniamo in forno preriscaldato a 180° per 15 minuti o fino a quando diventano belli dorati. Quando sono pronti, tiriamoli fuori ma aspettiamo almeno 10 minuti prima di portarli a tavola. Sono buoni anche tiepidi, ma come si fa a resistere alla tentazione?