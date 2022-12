Antonino Spinalbese colpito e affondato: da lei non se lo sarebbe mai aspettato

Antonino Spinalbese durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip è stato colpito ed affondato. Probabilmente da lei non se lo sarebbe mai aspettato.

Antonino Spinalbese aveva iniziato l’avventura nella casa più spiata d’Italia del GF Vip con tutti gli occhi puntati su di lui. Il pubblico del piccolo schermo nostrano era curioso di sapere qualcosa in più sull’ex fidanzato di Belen Rodriguez, considerato che durante il corso della loro relazione era sempre rimasto un po’ nell’ombra senza mai rilasciare dichiarazioni.

Questa stessa curiosità però con il passare del tempo non si è rivelata essere una fortuna in quanto il pubblico ha storto più volte il naso di fronte a sue dichiarazioni. Basti pensare a quando ha paragonato Oriana Marzoli, con cui ha avuto un flirt nelle ultime settimane, ad un automobile ed affermando che lui mirava ad avere una Ferrari facendo intendere che lei chiaramente non lo era.

Quest’esternazione infelice ha indignato non solo il pubblico che da casa segue il tutto con attenzione, ma anche agli addetti ai lavori. Tant’è che non è sfuggito il commento fatto da Anna Pettinelli, ex insegnante di canto ad Amici di Maria De Filippi, che sui social ha mostrato tutto il suo malcontento nei confronti di Spinalbese. Non mandandole di certo a dire.

Anna Pettinelli stronca Antonino Spinalbese: “Narcisista patologico”

Anna Pettinelli ha stupito gli utenti della rete, e probabilmente anche Antonino Spinalbese stesso, che tra l’altro potrebbe finire nei guai a causa di un recente gesto , in quanto era solita commentare le esibizioni artistiche negli ultimi anni e non quelle nei reality show ma si sa che il primo amore non si scorda mai in quanto in passato aveva già commentato altri episodi appartenenti al mondo del Grande Fratello Vip.

Anna Pettinelli nei confronti dell’ex di Belen Rodriguez non ci è affatto andata leggera e sui social lo ha stroncato così: “Incredibile come Antonino sia così conteso” ha esordito, notando come sia il ragazzo più corteggiato all’interno della casa più spiata d’Italia. “Non c’è nulla da fare, alle donne mancano gli strumenti per riconoscere un narcisista patologico“ ha poi concluso non mandandole di certo a dire e facendo una grave accuse nei confronti del concorrente di Alfonso Signorini che almeno per il momento non ha la possibilità di potersi difendersi trovandosi all’interno del reality show di successo di canale 5.

Ma quando il suo percorso giungerà al termine, come reagirà Antonino Spinalbese di fronte a queste dure parole?