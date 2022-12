Il rapporto che hai con i soldi dipende dal tuo segno zodiacale

Secondo gli astrologi il rapporto che abbiamo con il denaro potrebbe dipendere dalla nostra data di nascita. Ecco come ti rapporti con i soldi a partire dal tuo segno.

Il nostro segno zodiacale ci conferisce caratteristiche distintive che sono alla base di tutti i nostri comportamenti e di tutti i nostri rapporti incluso il rapporto che abbiamo con il denaro. Se sei una persona spendacciona o tendente a risparmiare questo potrebbe dipendere dalla tua data di nascita.

Alcuni segni sono noti per essere avari altri per non riuscire a risparmiare neanche un centesimo. Per alcuni il denaro rappresenta la felicità quando è custodito in banca per altri il denaro rappresenta la felicità quando viene speso e quindi soddisfa bisogni e desideri.

Altri segni invece sono estremamente generosi e preferiscono guadagnare per dare a chi ha più bisogno di loro. Scopri come ti relazioni al denaro secondo il parere delle stelle.

Ecco qual è il segno più spendaccione, quello più povero, quello più generoso e molto altro

Secondo gli astrologi il segno più spendaccione è quello dell’Ariete. L’ariete è un segno molto impulsivo, non pensa mai prima di agire e la stessa altitudine avviene con gli acquisti. Per il nativo dell’Ariete niente è troppo costoso. Il denaro per l’Ariete è simbolo di potere e quindi tende a mostrarlo e a pavoneggiarsi. Come l’Ariete anche il Leone ha una grande passione per gli acquisti. La motivazione in questo caso è un pochino diversa. Il Leone è un segno carismatico, esuberante e ama essere al centro dell’attenzione. Avverte la necessità di essere sempre impeccabile e nel pieno della sua forma, spende tutti i suoi soldi per valorizzare il suo aspetto fisico e per la sua attrazione per il lusso e per i capricci.

Il segno più povero invece è il segno dei Pesci semplicemente perché per questo segno i soldi non fanno la felicità . I nati sotto il segno dei Pesci sono persone calme e tranquille e non sono disposti a fare troppi sacrifici per diventare ricchi. Anche il Cancro non è un segno destinato alla ricchezza secondo gli astrologi il figlio della luna è sensibile, empatico ma veramente poco interessato ai beni materiali e al denaro.

Il segno più ricco invece potrebbe essere il Toro. Il Toro letteralmente adora i soldi, la ricchezza e il materialismo. Il suo gusto per le cose belle lo sprona a guadagnare sempre di più. Questo segno pianifica meticolosamente tutte le spese in modo da avere tutto sotto controllo: bollette pagate e confort assoluto tanto che a volte rasenta l’avarizia. A seguire troviamo la Vergine un segno molto metodico e molto attratto dal denaro perché il denaro per lui rappresenta la sicurezza e più ne ha più cresce la sua autostima.

Il segno più generoso è il Leone. Nonostante il figlio del Sole sia molto spendaccione non pensa solo a se stesso ma non esita a fare i regali alle persone che ama tant’è che il suo conto è perennemente in rosso.

Il segno che spende i suoi soldi per i suoi vizi e quindi il più vizioso in assoluto è a pari merito il Gemelli è lo Scorpione. Il denaro è al centro delle loro vite e desta particolare interesse in loro ma spesso per ottenere il denaro sono disposti a tutto anche a qualche atto disonesto inoltre sono segni inclini ad avere vizi dispendiosi .