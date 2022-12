Lasciati ispirare dai trend di stagione: la nail art quest’inverno si declina così

Quest’inverno la nail art sarà eccessiva, originale, estrosa: non lascerà spazio a nulla di troppo semplice. Ecco quali saranno le tendenze che ci accompagneranno per tutta la stagione.

L’inverno è ormai alle porte e stiamo cercando di capire come modificare la nostra abituale manicure in favore dell’arrivo della nuova stagione.

C’è subito una buona notizia a questo proposito: le tendenze parlano chiaro e vogliono che diciamo no ai colori scuri tipici di questa stagione, che non fanno altro che ricordarci le condizioni meteo avverse.

Sì invece ai colori forti, decisi, accesi, agli effetti iridescenti, al nude ma solo se arricchito da nail art elaborate.

E ancora, sì anche agli special effects, agli effetti olografici, gli smalti tricromatici, i “cat-eye” che ci accompagneranno così verso l’inizio del nuovo anno.

Ma non finisce neanche qui, perché saranno le nuance chiare le vere protagoniste dell’inverno, ma in tutte le loro declinazioni. Da quelle piene a quelle metalizzate, passando per quelle declinate in chiave moderna e condite da nuovi trend.

Saranno ben accetti anche gli smalti 4D, decisamente innovativi, così come lo sarà la french manicure ma nelle sue varianti moderne e lo saranno le aura nail, le chrome, le mermeid e chi più ne ha più ne metta.

Ecco quindi come si declinerà la nail art quest’inverno e come lasciarsi ispirare.

La nail art che spopolerà per tutto l’inverno

La nail art quest’inverno, come abbiamo anticipato, non sarà affatto basic. Sarà strong, eccessiva, estrosa. Ci sarà spazio per tutto ciò che è originale, mentre ce ne sarà decisamente meno per ciò che è troppo statico.

Si chiamano chrome nails e costituiscono una delle ultime tendenze. Derivano dalla fine degli anni ’90 e sono diventate virali soprattutto per essere portatrici sane di allure quasi vintage, ma non troppo.

Rientrano infatti nell’ormai famosissima moda Y2K, perché ricorda precisamente gli smalti perlati di fine millennio che vedevamo sulla unghie delle celeb di tutto il mondo (all’epoca purtroppo o per fortuna non esistevano ancora i social su cui si potevano documentare le tendenze, ma ti basterà fare una rapida ricerca su Google per capire di cosa si parla).

Ebbene sulla loro scia nascono le chrome nails, che altro non solo che una loro declinazione “light”, ma comunque estremamene glamour.

Certo, le sirene sono forse personaggi tipicamente estivi, quindi probabilmente ti sembreranno poco in linea con l’inverno: eppure direttamente dalla nail art del 2018, le Mermaid Chic Nails sono tornate e sembrano essere destinate a restare.

Trattasi in pratica di un tipo di manicure cangianti effetto squame, con decorazioni tridimensionali e rimandi al mare, alle onde e tutto ciò che riguarda il mondo appunto delle sirene.

Ancora una volta possiamo prendere la manicure così come la conosciamo e modificarla fino a ricreare un effetto simile, ma non uguale.

Esiste infatti un tipo di manicure tridimensionale – chiamata Velvet (illusion) french manicure – capace di giocare con luci e ombre abbastanza da riprodurre un effetto quasi metallico misto ad un finish vellutato, ma senza dimenticare il disegno tipico di questo trend.

Hai mai pensato di colorare le tue unghie del colore della tua anima? Se non lo hai mai fatto, potresti iniziare adesso, con le aura nails, la tendenza nata per coniugare la nail art alla spiritualità e declinando l tutto in chiave new age.

Come fare? Partendo dal presupposto che l’aura per definizione può essere di diversi colori specifici che comunque caratterizzano ogni individuo.

Un esempio potrebbe essere il giallo, che tipicamente rappresenta l’allegria, il rosso che simboleggia la forza, l’arancione che è indice di creatività, il blu che esprime invece lealtà, il nero che rappresenta protezione, il bianco la saggezza, il rosa la purezza e così via.

L’importante comunque è saper mixare le nuance della propria anima per poterne ricreare ogni sfumatura e riprodurla sulle proprie unghie.

E ancora, abbiamo già menzionato la french manicure, emblema di intere generazioni e caposaldo indiscusso del mondo del beauty.

Ebbene, se ti dicessimo che esiste una sua versione in miniatura? Sta prendendo piede, infatti, la cosiddetta minimal french manicure, che altro non è che una sua variazione che consiste nel colorare solo l’estremità dell’unghia, optando per una linea ultrasottile.

Se questi consigli comunque non dovessero esserti bastati, ecco la gallery da cui potrai lasciarti ispirare.

