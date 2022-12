Di quale colore dovrebbe essere il maglione per esaltare l’incarnato delle brune in inverno?

Quale colore di maglione dovrebbero scegliere le brune in inverno per esaltare l’incarnato della propria pelle? Se questa è la domanda che ti sei posta sei sulla guida di stile giusta! Scopriamo qui su CheDonna quali sono i colori di tendenza perfetti da scegliere se sei una bruna!

In inverno noi tutte amiamo il nostro maglione preferito, quello soffice e caldo che ci fa sentire bene, ci dona confort e calore per tutto il giorno. Ma siamo sicure che ci stia bene? Infatti a volte, soprattutto in inverno quando le temperature fredde iniziano a farsi sentire, tendiamo ad accantonare lo stile per cercare confort nei capi che indossiamo. Se questo è ciò che fate state sbagliando di grosso: mai accantonare la propria vena fashion, soprattutto se è possibile seguire le tendenze e sentirsi comode. Ad esempio, siete delle brune e volete acquistare dei nuovi maglioncini, sapete quali sono i colori da prediligere per far risaltare il vostro incarnato? Scopriamoli insieme!

Ad ogni inverno la stessa storia: partiamo dall’autunno cariche, pronte con tutti gli outfit più trendy da indossare presi da quella o quell’altra rivista di moda ma non appena le temperature scendono noi tiriamo dal calderone del nostro armadio i maglioni più pesanti, i giubbotti più ingombranti e quelle antipatiche ma calde maxi sciarpe che ci arrotoliamo come fossero delle vere e proprie coperte.

Se siete delle vere guru del fashion sappiate che c’è sempre un modo per seguire le tendenze ed essere comode con i look che indossate, bisogna solo scegliere i capi giusti.

Ad esempio dovete scegliere i maglioncini che vi accompagneranno per tutta la stagione fredda, sapete quali colori scegliere e quali invece evitare se avete i capelli scuri? Eccoli qui!

Il colore del maglione per le brune come si sceglie? Secondo le regole dell’armocromia!

L’armocromia è uno studio secondo cui ogni persona avrebbe delle caratteristiche peculiari che le riconducono ad una determinata stagione cromatica. In base a questa noi dovremmo scegliere i colori da indossare. Per scegliere queste caratteristiche si studia l’incarnato della pelle, il colore della pelle e degli occhi.

Le brune si possono suddividere in più stagioni cromatiche:

inverno freddo: incarnato della pelle chiara e capelli scuri con occhi marroni o azzurri

autunno caldo: capelli castani, incarnato rosaceo, olivastro o scuro, occhi marroni o verdi

Quindi non possiamo parlare in generale delle brune, perché ciò sarebbe riduttivo, però possiamo vedere quali sono i colori più di tendenza nella moda per i maglioncini e vedere a chi starebbero meglio!

i colori classici, come il nero o il blu, sono sempre da tenere a portata di mano, soprattutto se parliamo di maglioncini.

una donna con i capelli castani e l’incarnato chiaro dovrà assolutamente avere almeno un maglioncino bianco nel proprio guardaroba, per far brillare ancora di più il proprio incarnato

i colori dell’inverno 2023 in fatto di maglioncini sono il viola, l’ottanio(una tonalità tra il blu scuro e il verde petrolio) e l’arancio. Questi tre colori staranno benissimo a quelle brune che mostrano un incarnato olivastro o rosa, con un sottotono caldo. Queste tonalità faranno brillare di luce il tuo volto!

Adesso che abbiamo visto tutti i segreti del fashion non ci resta che scegliere il maglioncino del colore che più ci si addice, realizzare un total look ed uscire! Saremo le regine dello stile in inverno!