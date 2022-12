Acconciature perfette per capelli ricci, 20 idee per cambiare look ogni giorno

Ecco bellissime acconciature da realizzare con i capelli ricci. Ti ispireremo con qualche foto da mostrare al tuo acconciatore.

I boccoli sono una passione per moltissime donne. Spesso basta ondulare i capelli per sentirsi già stupende e fiabesche. Le acconciature con i capelli ricci sono molto glamour e ci sono molti modi per valorizzare i capelli ondulati.

Se ami i capelli ricci ma di base hai capelli lisci prima di passare alle nostre idee di acconciatura vogliamo condividere con te qualche tecnica di arricciatura pratica che ti permetterà di ottenere dei risultati spettacolari e duraturi.

Fatti ispirare dalle nostre acconciature per capelli ricci e scopri come ottenere ricci strepitosi

Se i tuoi ricci non sono naturali per ottenerli ci sono diversi metodi che richiedono diversi strumenti. Puoi usare appositi ferri arricciacapelli oppure una piastra. In commercio si trovano tantissimi strumenti che funzionano perfettamente. Se non sai come usarli al meglio scopri quali sono le tecniche per ottenere ricci perfetti.

Tecniche per arricciare i tuoi capelli

Stiamo per rivelarti alcune tecniche eccellenti che vale la pena provare per un curling perfetto e d’effetto.

Il riccio con la cannuccia

Per realizzare questo boccolo ti servirà una cannuccia di vetro o qualsiasi altra cosa a tua disposizione che abbia questa forma cilindrica. Prendi una ciocca di capelli, non la torcere e avvolgi i capelli intorno alla cannuccia fino a formare un ricciolo. Prendi il ricciolo arrotolato nella tua mano e aggancialo con una molletta sulla base della testa. Crea questo ricciolo con tutte le ciocche dei tuoi capelli. A questo punto scalda la testa con il fono e poi lascia raffreddare questi ricci. Puoi anche lasciare le mollette in posa tutta la notte. La mattina dopo basta sciogliere i tuoi capelli e lasciarti sorprendere dal riccio stretto che otterrai.

Il riccio a spirale

Questo metodo è molto simile a quello precedente solo che prima di avvolgere il capello alla cannuccia in questo caso devi attorcigliare il capello. La differenza è che invece di un riccio stretto otterrai dei riccioli a spirale.

Il Ribbon curl

Per realizzare questo tipo di riccio avrei bisogno di un ferro arricciacapelli. Posiziona la ciocca sul ferro arriccia capelli e fissala con la clip. A questo punto ruota lentamente di mezzo giro e rilascia la ciocca. Continua per tutta la lunghezza della ciocca ed otterrai bellissimi riccioli a nastro.

Il riccio con la piastra

Per ottenere dei ricci perfetti utilizzando la piastra basta posizionare la ciocca al centro delle piastre riscaldanti ruotare di mezzo giro e poi far scorrere la piastra lungo tutta la lunghezza del capello. In questo modo si ottengono dei ricci belli ed uniformi.

Le onde morbide

Se invece vuoi ottenere delle onde molto morbide puoi utilizzare la piastra ma in modo differente rispetto al punto precedente. Anche in questo caso dovrai posizionare la ciocca di capelli tra le due piastre e far scivolare la piastra verso il basso ma a differenza del primo caso dovrai ruotare la piastra di mezzo giro per tutto il tempo mentre scivoli verso il basso. Assicurati di non avere fretta nel compiere questo movimento e otterrai un riccio morbidissimo.

Consigli utili per capelli ricci

L’aspetto finale dei nostri capelli ricci dipende molto da vari fattori ad esempio la grandezza delle ciocche. Se hai capelli sono molto folti dovresti assicurarti di creare molto più ciocche. Dividi inizialmente i capelli in tre o quattro sezioni separando i capelli sopra le orecchie e quelli vicino alle tempie, arriccia prima gli strati inferiori e poi quelli superiori.

Per fare i ricci spesso utilizziamo strumenti che generano calore. Per non bruciare i capelli bisogna utilizzare questi strumenti con cautela. Per fare in modo che i tuoi capelli non diventino secchi e opachi dovresti applicare uno spray protettivo prima di arricciare i capelli. Distribuisci uniformemente questi spray in commercio che nascono proprio con l’obiettivo di proteggere i tuoi capelli dal calore.

Scegli il giusto pettine per pettinare i ricci appena ottenuti. Prediligi un pettine a denti larghi se non lo possiedi pettina i capelli con le dita . Se ti piace arricciare spesso i tuoi capelli alterna le tecniche a caldo con le tecniche a freddo.

Ed ora è arrivato il momento di lasciarti ispirare da alcune strepitose acconciature per amanti dei capelli curly.

Consigliato per

Tutte le donne che vogliono capelli ricci strepitosi

Vantaggi

Puoi valorizzare il tuo look e migliorare la sicurezza in te stessa con piccoli gesti

Svantaggi

Nessuno