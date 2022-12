Le 20 qualità che uomini e donne cercano nei loro partner romantici, quante ne possiedi?

Scopri quali sono le qualità che possiedi e che sono solitamente tra le più cercate in chi desidera una storia romantica.

L’amore, si sa, non è una formula matematica. E parte del suo fascino si deve proprio a questo. Tuttavia, ci sono degli elementi in comune che possono fare la differenza e che a volte coinvolgono entrambi i sessi portandoli ad una visione molto simile.

Se si pensa ad una relazione romantica, ad esempio, sia gli uomini che le donne, hanno desideri in comune e necessitano di qualità specifiche che in modo consapevole o no ricercano nell’altra persona. Oggi, abbiamo deciso di farti conoscere le 20 qualità che entrambi cercano e che offrono quindi un punto di vista comune. Così facendo, potrai scoprire quali hai già e quali sono, invece, quelle sulle quali puoi ancora lavorare.

Le qualità che uomini e donne cercano nei loro partner

Ti è mai capitato di fare una lista delle qualità che desideri da una persona che non conosci ancora ma che desideri incontrare per dar vita ad una relazione di coppia? Ti farà piacere sapere che non sei la sola. Simili liste, infatti, coinvolgono un po’ tutti e, cosa ancor più sorprendente, portano a diversi risultati in comune.

Proprio su questi, dopo aver visto quali sono i segni dell’innamoramento, abbiamo deciso di basare la nostra lista delle 20 qualità più ricercate da uomini e donne che desiderano un partner per una storia romantica.

Gentilezza

Sembrerà strano ma di questi tempi, una delle qualità più ricercate è apprezzate è proprio la gentilezza. Un partner che sappia sorridere e che sia in grado di offrire sempre il meglio e con modi gentili è infatti ambito da entrambi i sessi.

Intelligenza

Anche l’intelligenza è una qualità che negli ultimi anni sta assumendo sempre più valore e che uomini e donne desiderano quasi allo stesso modo. Più richiesta quando si pensa ad una storia a lungo termine, l’intelligenza è vista come un dato importante al fine di comunicare al meglio e di non annoiarsi mai in coppia.

Senso dell’umorismo

Essere sempre pronti alla battuta e a sdrammatizzare i momenti difficili della vita è una qualità che non tutti hanno ma sulla quale si può lavorare. Cosa molto importante visto che rientra a pieno titolo tra le 20 qualità più cercate da uomini e donne.

Sincerità

Ovviamente, in questa lista (che ricordiamo non essere in ordine di importanza), la sincerità rientra tra le qualità più apprezzate e ricercate. Dopotutto, potersi fidare e affidare a qualcuno, specie di questi tempi, è davvero molto importante.

Affidabilità

E, quasi a ruota, la sincerità è seguita dall’affidabilità. Questa può essere intesa da un punto di vista mentale, caratteriale o per quanto riguarda il modo di agire. Di sicuro, però, è importante riuscire ad apparire affidabili e donare quel senso di sicurezza che ne consegue.

Passionalità

In una relazione non può mancare un po’ di pepe e in tal senso la passionalità è sempre vista come una qualità positiva e quasi indispensabile. Con essa vanno a braccetto l’attrazione e tutto ciò che ne consegue.

Senso pratico

Anche un buon senso pratico è visto in modo positivo da entrambi i sessi. Una persona che lo possiede è infatti più incline a risolvere i problemi, più creativa quando servono soluzioni e molto più pronta in qualsiasi contesto della vita.

Empatia

Un’altra qualità importantissima e sempre più desiderata è l’empatia. Questa consente infatti di sentirsi visti, ascoltati e capiti e rappresenta così uno dei capisaldi di una relazione. Con una buona empatia, infatti, ogni rapporto ha maggiori possibilità di riuscita.

Voglia di fare cose sempre nuove

Una persona noiosa alla lunga stanca. Ecco, quindi, che la voglia di fare e di vivere situazioni sempre nuove è ciò che sia gli uomini che le donne desiderano da un possibile partner. In questo modo sarà possibile creare un rapporto più solido e fatto di esperienze sempre diverse ed in grado di arricchirlo.

Complicità

La complicità è spesso vista come una parte non indispensabile ma di fatto è tra le più ricercate da entrambi i sessi. Questo non significa completare l’uno le frasi dell’altro ma essere più che altro complici in tutto ciò che si fa. Una squadra che in quanto tale sarà quindi indistruttibile.

Fedeltà

E come non parlare della fedeltà! Questa qualità è senza alcun dubbio la più apprezzata da entrambi i sessi. Tanto che quando viene a mancare, nulla è più lo stesso. Attenzione, però, perché la fedeltà non si dimostra solo tra le lenzuola ma anche in tanti piccoli modi di fare attraverso cui il partner può sentirsi sostenuto o, al contrario, tradito.

Socievolezza

Un partner che sappia stare tra gli altri è sempre ben visto e, di conseguenza, anche questa qualità rientra tra le venti più apprezzate da uomini e donne. Certo, spesso non è proprio la prima a cui si pensa. Ma con il tempo si rivela una tra le più importanti. Andare d’accordo con amici e parenti della persona con cui si vuol costruire qualcosa di duraturo è quindi davvero importante.

Serietà

La serietà è senza alcun dubbio un aspetto importante. E questo perché dona un senso di sicurezza altrimenti difficile da sperimentare. Un partner che prende la vita con serietà risulta infatti anche più affidabile ed in grado di gestire le tante situazioni che gli pongono dinanzi. Un aspetto che va sicuramente preso in considerazione.

Giocosità all’interno della coppia

Non sempre ci si pensa, ma la capacità di stare al gioco e di vivere la vita con allegria può rendere una storia molto più leggera e fare da scudo per i momenti difficili. Si tratta quindi di una qualità che non tutti sanno di volere ma che prima o poi tende ad emergere e a farsi sentire.

Simpatia

Questa è probabilmente una delle qualità più ricercate e consapevoli per entrambi i partner. Dopotutto, chi vorrebbe stare con una persona antipatica? E anche se tante storie romantiche si basano su personaggi che inizialmente lo sono. Se ci fai caso, alla fine si rivelano quasi sempre l’esatto opposto. Puntare sulla simpatia è quindi un fattore di successo garantito.

Un pizzico di sana follia

Un pizzico di follia è sempre ben visto all’interno della coppia e affinché ci sia è importante che entrambi i partner sappiano gestire questa qualità. Forse non è tra le più citate ma rientra sicuramente tra le più desiderate e, in particolare, tra quelle che tutti vorrebbero riconoscere nel proprio compagno.

Calma

Cosa dire della calma, se non che è un altra di quelle caratteristiche in grado di donare serenità nella coppia? Una persona che affronta le varie difficoltà con la giusta calma risulta sempre in grado di gestire le situazioni, apparendo così affidabile ed in grado di dare un effettivo contributo. Un aspetto importante e da non sottovalutare mai.

Sicurezza (senza ostentazione)

La sicurezza di se è spesso una delle qualità più difficili da trovare in un partner. Se non esagerata, rappresenta però anche una tra le più cercate. Un partner che sa quello che fa, risulta infatti sempre un punto di riferimento nonché una persona alla quale affidarsi sia per problemi da risolvere che quando si è in cerca di consigli.

Allegria

Cosa c’è di meglio di una persona allegra ed in grado di rischiarare anche le giornate più cupe? Ciò vale sia in amore che nei rapporti interpersonali e rappresenta senza alcun dubbio un punto a favore di chi la possiede. Oltre a cercarla negli altri, quindi, può essere molto importante imparare a lavorarci su al fine di farla diventare una dote personale. Cosa che migliorerà sia le giornate degli altri che le tue.

Bellezza

Terminiamo con quella che è probabilmente la primissima qualità che viene solitamente richiesta. Ovviamente, si tratta di un aspetto che merita però un approfondimento. In amore, infatti, la bellezza è estremamente soggettiva. Ciò che può piacere a qualcuno può non essere di gradimento per un altro. E, ci sentiamo di aggiungere che i modi di fare sono al contempo portatori di bellezza. Questo aspetto, quindi, per quanto importante sulle prime, assume sempre un valore secondario, personale e davvero difficile da quantificare.

Ora che hai scoperto quali sono le venti qualità più desiderate da uomini e donne in amore, avrai sicuramente riconosciuto quelle in cui ti ritrovi e quelle che pensi addirittura di possedere. Un passo in più per trovare la persona giusta e per capire se e quanto, a tua volta, sei giusta per lei o lui.