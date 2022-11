Questi segni soffrono di più in amore perchè possiedono questa caratteristica unica

Alcuni segni zodiacali sono inclini a soffrire per amore. Secondo gli astrologi è perché possiedono una caratteristica unica ed è questa.

L’amore è un sentimento meraviglioso. Ti fa cambiare la prospettiva e nascere il desiderio di fare dei progetti di vita a due. Tutta colpa di quelle farfalle che si formano nello stomaco che ci danno l’illusione che la vita sia facile e più bella insieme alla persona amata. Il passare del tempo però spesso cambia tutto, in alcuni casi l’amore smette di sorriderci, ci rendiamo conto che la persona che credevamo essere quella giusta in realtà non lo era affatto. Il punto è che l‘amore è il sentimento più potente al mondo ma ha bisogno di essere alimentato ogni giorno, di essere difeso e protetto come un bambino e necessita di essere pronti a sacrificarsi in suo nome.

Ecco i segni che soffrono di più in amore

Il modo in cui ci si relaziona all’amore secondo gli astrologi è anche collegato alla nostra data die quindi al nostro sche ci conferisce caratteristiche uniche e distintive, con tanto di pregi e difetti. Se alcuni sè perché tendono ad innamorarsi delle persone sbagliate. I segni che hanno questa tendenza sono:

Il Pesci è un segno creativo, sentimentale e viaggia molto con la sua fantasia. Molti nativi del segno dei Pesci sono artisti, attori o cantanti. Questo segno ama la vita tranquilla e le soluzioni più semplici, è una fabbrica di idee grandiose ma quando si tratta di amore il Pesci diventa troppo sensibile, ha prospettive troppo elevate e pianifica tutto eccessivamente. Questa sua tendenza lo porta a dare molto più di quello che riceve e nel tempo questo si traduce con una grande delusione d’amore. Non esiste la perfezione, il segreto è riuscire ad amare le persone per le loro imperfezioni ma il segno del Pesci quando capisce che la persona amata non è come lui la immaginava tende ad allontanarla e a rinchiudersi nella sua sofferenza.

Cancro

Per il nativo del Cancro non c’è niente di più importante nella vita che l’amore. L’amore supera perfino le cose materiali, è un segno che crede molto nella famiglia e sin dall’infanzia sente il desiderio di formarne una propria. Il nativo del Cancro è un po’ riservato e a volte un po’ timido e fa fatica ad innamorarsi ma nel momento in cui il suo cuore batte per qualcuno lo fa per tutta la vita. Il Cancro non vuole relazioni brevi e fugaci, preferisce relazioni intense e durature e persone con le quali costruire insieme un futuro, è un segno molto serio e pretende dal partner altrettanta serietà. Fortunatamente non sempre il Cancro incontra persone che ricambiano esattamente i suoi sentimenti e questo provoca una rottura. Per ricucire le sue ferite e voltare pagina impiega molto tempo. E’ un segno estremamente sensibile, il fallimento di un amore viene vissuto da lui come un fallimento personale, perde insieme all’amore anche la sua autostima.

Scorpione

Il segno dello Scorpione è il segno più misterioso dello Zodiaco. Questo segno parla poco di se stesso e mostra poco quelli che sono i suoi sentimenti. E’ un segno riluttante a dare fiducia ma quando si innamora per lui cambia tutto. Il suo partner e la sua famiglia sono il centro del suo mondo e le cose più importanti che possiede. Da loro dipende la sua felicità. Purtroppo questo segno è estremamente geloso ed ha la tendenza ad essere troppo possessivo. Questo è il principale motivo che causa la fine delle sue relazioni. La prima reazione dello Scorpione è quella di provare una estrema tristezza e delusione ma subito dopo pervade in lui il desiderio di vendetta. Una volta che il suo animo si è placato pensa a come vendicarsi della persona che non ricambia i suoi sentimenti.

Acquario

L’Acquario è un segno originale ed estroverso. Solitamente preferisce una vita calma e tranquilla e quando è sereno diventa molto umoristico. Non si focalizza mai sui problemi perché per ogni problema per lui c’è sempre una soluzione e non si ferma finché non la trova. Quando si tratta d’amore l’Acquario perde completamente la testa tanto da non riuscire più a concentrarsi sul suo lavoro. Quando un amore finisce accade la stessa cosa e prima di recuperare ha bisogno di molto tempo. Le sue relazioni finiscono perché L’acquario è un segno molto sensibile e quando lo si ferisce la sua emotività non perdona.

Vergine

La Vergine è tendenzialmente un segno molto estroverso e molto socievole. Non fa fatica a fare amicizia né a stabilire nuove relazioni ma è troppo esigente in amore. Desidera innamorarsi ma se la persona che è al suo fianco non soddisfa le sue aspettative perde il desiderio di costruire con lei la sua vita amorosa.