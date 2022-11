Addio forfora: scegli questi rimedi naturali per sbarazzartene una volta per tutte

Non sai più come combattere questo imperterrito nemico? Ci sono alcuni rimedi naturali che puoi utilizzare per sconfiggerlo definitivamente.

La cosa più imbarazzante che possa capitare quando si è a cena fuori è ritrovarsi una cascata di fiocchi bianchi sui propri vestiti. La forfora è un problema che accomuna oltre la metà della popolazione adulta di tutto il mondo, al di là di sesso, età e razza.

Si tratta di una patologia del cuoio capelluto causata da un fungo che si nutre di sebo e delle cellule morte della pelle che si formano naturalmente con la formazione di nuova pelle. Il fungo si nutre di sebo, scomponendolo in acidi grassi che possono irritare il cuoio capelluto. Questo è anche il motivo della secchezza e del prurito sul cuoio capelluto, che porta all’accumulo di cellule morte in scaglie ben visibili.

Rimedi naturali contro la forfora

Se avete questo problema e non sapete più come reagire o quali prodotti utilizzare vi aiutiamo noi.

Anche se non c’è modo di eliminarla completamente dalla vostra vita (e dai nostri capelli), ci sono molti rimedi casalinghi che possono essere utilizzati per tenerla sotto controllo.

Aceto

L’aceto aiuta a trattare la pelle secca e pruriginosa e aiuta anche a uccidere i funghi e i batteri che causano la forfora. Il contenuto acido dell’aceto è estremamente benefico per ridurre drasticamente la desquamazione. Basta applicare una miscela di aceto bianco e acqua in quantità uguale sulla cute del cuoio capelluto circa mezz’ora prima di un lavaggio del capo.

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio agisce come uno scrub ed esfolia delicatamente il cuoio capelluto, senza irritarlo e rimuovendo le cellule morte. L’esfoliazione è essenziale per evitare l’accumulo di scaglie sul cuoio capelluto che rendono la forfora ancora più visibile. Il bicarbonato di sodio, oltre alle sue proprietà esfolianti e antifungine, lenisce anche il cuoio capelluto e riduce arrossamenti e prurito”.

Aglio

L’odore pungente dello spicchio d’aglio può scoraggiare diverse persone dall’utilizzarlo, ma il suo valore medicinale è sicuramente qualcosa che non può essere trascurato. L’aglio è immensamente benefico come prodotto naturale antifungino e i benefici dell’aglio crudo o schiacciato hanno ipnotizzato l’uomo per secoli. Pestate uno o due spicchi d’aglio e, dopo averli mescolati con acqua, usateli sul cuoio capelluto per ottenere risultati rapidi. L’odore? Potete sempre aggiungere un po’ di miele e zenzero!

Aloe Vera

Non solo l’aloe vera rinfresca, ma esfolia leggermente la pelle e ha proprietà antifungine e antibatteriche. Ovviamente sarebbe meglio estrarre direttamente dalla pianta dell’aloe vera, ma anche il prodotto acquistato in farmacia o al supermercato è più che sufficiente. Si può applicare sul cuoio capelluto e poi lavare via con un antiforfora o uno shampoo delicato. L’Aloe è in grado anche di calmare il cuoio capelluto irritato e dare sollievo alle infiammazioni.