Se hai una mente brillante dimostralo risolvendo questi 6 enigmi di logica

Quanto sei bravo a risolvere gli enigmi solo le persone con una mente particolarmente acuta riescono a risolvere questo tipo di indovinelli di logica. Vediamo quanti indovinelli riesci a risolvere.

Oggi abbiamo selezionato per te sei diversi indovinelli di logica. Hanno tutti e 6 qualcosa in comune, sembrano estremamente semplici, ma in realtà sono dei gran rompicapi e alcuni di loro ti faranno venire un gran mal di testa. Se riuscirai a risolverli tutti e 6 significa che hai una mente davvero brillante.

I nostri test nascono per intrattenerti e per divertirti, spesso le nostre giornate sono tutte uguali e la routine può essere un peso insopportabile. Prenditi qualche minuto per te e divertiti nel fare questi test che hanno il potere di alleggerire le tue giornate. Ecco un test di logica con 6 enigmi, solo in pochi sono riusciti a risolverli tutti, bisogna avere una mente estremamente florida e brillante per riuscirci.

Ecco sei rompi cavo che ti faranno perdere la testa

1.Cristoforo Colombo e il parrucchiere

Ecco il primo rompicapo, poniamo il caso di essere nell’anno 1492 a Siviglia. Cristoforo Colombo sapeva che stava per fare un viaggio molto lungo che lo avrebbe portato nelle Indie. E quindi il giorno prima di partire decise di andare dal parrucchiere. In tutta la città di Siviglia c’erano solo due parrucchieri: il primo era un negozio molto pulito e il parrucchiere aveva i capelli perfetti. Il secondo era un posto un po’ trasandato, c’erano capelli sparsi su tutto il pavimento è il parrucchiere aveva capelli orrendi. Dopo aver riflettuto attentamente Colombo entrò nel secondo salone per tagliarsi i capelli, perché?

Le soluzioni le troverai in fondo all’articolo.

2.Secondo enigma, il problema dell’agricoltore

Un contadino possedeva 10 conigli, 20 cavalli e 40 maiali. Un giorno si recò nella sua fattoria un uomo stravagante che gli pose questa domanda: “Se per caso tu chiamassi tutti i maiali cavalli quanti cavalli ne avresti in totale? ” Il contadino si mise a riflettere e poco dopo rispose 60. Questa risposta è sbagliata, mi sai dire il motivo?

3.Le porte dell’inferno

Un giorno un uomo che aveva commesso svariati crimini perse la vita e la sua anima andò all’inferno. L’uomo che era ancora giovane implorò di tornare alla sua vita, così comincio a dire che aveva lasciato a casa una capra che non aveva nutrito. Satana incuriosito dall’uomo gli disse che se avesse risolto un enigma gli avrebbe concesso di tornare in vita, così lo portò in una stanza nella quale c’erano due porte diverse tra loro, una porta lo avrebbe condotto nel mondo dei vivi, l’altra porta lo avrebbe condotto negli abissi dell’inferno. Davanti alle due porte c’erano due guardiani. Satana disse all’uomo che uno dei due guardiani mentiva sempre mentre l’altro diceva sempre la verità e che poteva fare ai guardiani una sola domanda per capire quale porta aprire. L’uomo si sedette e iniziò a riflettere, doveva escogitare una trappola per riuscire a tornare in vita. Quale domanda doveva fare alle 2 guardie per capire quale porta lo conduceva nel mondo dei vivi?

4.Gatti e topi

Questo enigma è molto divertente e i vostri bambini si divertiranno a farlo. E’ un enigma che si basa sulla storica ostilità tra gatti e topi creatasi perché il gatto tende a cacciare il topi. La domanda dell’enigma è: “Se 5 gatti sono in grado di catturare 5 topi in 5 minuti quanti gatti cacciano 100 prede in 100 minuti? “ La risposta non è 100. Quant’è?

5. L’enigma matematico

Non poteva mancare anche un enigma Matematico. come puoi vedere l’immagine è formata da una forma geometrica che possiede otto diverse griglie. In queste griglie devi aggiungere i numeri che vanno da 1 a 8 e devi fare in modo che nessun numero abbia accanto un numero a lui vicino. Per esempio se in una casella metterai il numero 4 nelle caselle che lo circondano non potrai mettere il numero 3 e numero 5. Sei in grado di compilare la griglia?

6.L’enigma dell’autobus

Adesso concludiamo in bellezza con un enigma facile facile. Immagina di possedere un bellissimo autobus e di essere anche l’autista di questo autobus che al suo interno ha 23 persone. Alla prima fermata scendono 6 persone e ne salgono 10. Un’ora dopo l’autobus si ferma di nuovo e salgono quattro persone mentre ne scendono 11. Ora la domanda è: ” Di che colore sono i capelli del conducente?”

Soluzione del test

Cristoforo Colombo entra nel secondo salone perchè nessun parrucchiere si taglia i capelli da solo. Se in città ci sono solo due parrucchieri vuol dire che ognuno di loro si fa tagliare i capelli dall’altro.

Il problema dell’agricoltore. La risposta è sempre 20. Non importa che nome gli dai, la specie non cambia di certo.

Le porte dell’inferno

La domanda posta dall’uomo a uno dei due uomini è la seguente: cosa direbbe l’altro se gli chiedessi qual è la porta che conduce al mondo dei vivi? tutte e due indicherebbero la falsa porta, uno perché sta mentendo e l’altro perché sa delle cattive intenzioni del primo, quindi basta scegliere esattamente la porta contraria a quella indicata.

Gatti e topi

La risposta è sempre 5 perchè sia il numero di esemplari intrappolati che il tempo sono proporzionali in entrambe le situazioni.

L’enigma matematico

L’enigma dell’autobus

Solo chi ha ascoltato attentamente l’introduzione sa la risposta perchè conosce il colore dei suoi stessi capelli.