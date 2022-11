Quali sono i segni più fedeli dello zodiaco? Ecco la classifica

Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali più fedeli, quelli che non tradiscono mai. Ecco il podio, speri di trovare anche il tuo partner?

La fedeltà non è una caratteristica che appartiene a tutti. Anzi, spesso è molto complicato riuscire a non tradire il proprio partner, soprattutto se si tratta di una storia cominciata da poco o considerata quasi al capolinea. E tu, cosa ne pensi? Sei più attratta dal tradimento o dalla fedeltà? Restare fedeli può essere un grosso sforzo per qualcuno ma anche un’azione normalissima per altri. È una questione di carattere e di abitudini ma anche le esperienze del passato possono condizionare questo atteggiamento.

L’incapacità di tradire il proprio partner può dipendere anche dal segno zodiacale di appartenenza. Alcuni segni, infatti, hanno la capacità di restare sempre fedeli, anche quando vengono provocati. Questi segni non tradiscono mai il proprio partner, ognuno per un motivo diverso. Se stai frequentando una persona nata sotto uno di questi segni, può dormire sonni tranquilli, non ti tradirà mai. Ecco la classifica dei segni zodiacali più fedeli, credi di poter salire sul podio? Scorri il testo verso il basso e scoprilo.

I tre segni zodiacali più fedeli

Acquario: al terzo posto in classifica c’è il segno dell’Acquario. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco è particolarmente romantico e ama le storie a lieto fine. L’Acquario non avrebbe mai il coraggio di tradire il proprio partner, non riuscirebbe a sopportare la sua sofferenza e starebbe male per mesi. Si sentirebbe in colpa a tal punto da preferire la fine di quella storia. Proprio per questo motivo, l’Acquario lascia la persona con la quale ha una storia se non si trova bene, non la ferisce con un tradimento immeritato, soprattutto se è stato bene con quella persona.

Ariete: al secondo posto in classifica abbiamo il segno dell’Ariete. Le persone che appartengono a questo segno dello zodiaco hanno un carattere molto forte. L’Ariete vive le proprie storie al massimo, senza mai rallentare. Fa parte del suo modo di stare al mondo e affronta la vita così, prendere o lasciare! L’Ariete non tradisce mai il proprio partner, pur amando la passione. Si lascia tentare da un terzo incomodo ma riesce sempre a resistere.

Toro: il gradino più alto del podio è occupato dal segno del Toro. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco non esce mai dalla sua comfort zone, quindi non potrebbe mai tradire il proprio partner, è troppo pigro! Se il Toro trova l’anima gemella, fa di tutto per non farsela sfuggire. Se conosci un uomo o una donna del Toro, sappi che ti farà tanti regali e si prenderà cura di te. Le attenzioni sono importanti per i nati sotto questo segno dello zodiaco. Il Toro non ama tradire, non sopporta l’interferenza di altre persone all’interno dell’equilibrio della coppia. Vive l’amore in maniera tradizionale, non gli piacciono i triangoli.