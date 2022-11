Novembre si conclude col botto per questi segni zodiacali

Secondo le previsioni degli astrologi, Novembre si concluderà nel migliore dei modi per alcuni fortunati segni zodiacali. Sarai tra loro?

Secondo le prossime configurazioni astrali la fine di Novembre travolgerà di energia positiva alcuni segni dello Zodiaco. Con la luna nuova in Sagittario del 23 novembre e Giove che termina il suo corso in Pesci per alcuni segni si presenteranno grosse opportunità che cambieranno in meglio la loro vita, inoltre potrebbero vivere esperienze davvero emozionanti. Scopri quali sono questi segni fortunati consultando la classifica di oggi.

Se negli ultimi giorni le cose non sono andate proprio come desideravi, la situazione potrebbe essere sul punto di ribaltarsi proprio in questi ultimi giorni di novembre. Se fai parte dei segni della classifica di oggi allora puoi iniziare a tirare un sospiro di sollievo. Alla fine di novembre manca una settimana e potrebbe essere la settimana più bella di tutto l’anno per te.

La fortuna sorride a questi segni zodiacali l’ultima settimana di Novembre

La luna nuova in Sagittario e Giove retrogrado hanno scatenato vibrazioni positive che si stanno scagliando su alcuni segni in particolare. Questi segni saranno particolarmente sensibili e riusciranno a fare tesoro di queste vibrazioni positive. Finalmente otterranno un riconoscimento per tutti gli sforzi fatti nell’ultimo periodo. Giove ha in serbo per loro crescita personale e successo professionale. Ma quali saranno questi fortunati segni? Scopriamolo insieme.

Ecco chi sono i 4 segni zodiacali che concluderanno il mese con gioia e Fortuna

Ariete

Il primo posto di questa classifica spetta al segno dell’Ariete. Un segno sempre molto determinato, ha dimostrato in campo lavorativo di essersi impegnato davvero molto e di essere stato perseverante. Il suo carattere molto forte lo ha spinto a sacrificarsi per dare il meglio senza tregua. Questo impegno e questo duro lavoro non sono certo passati inosservati e hanno portato all’ Ariete dei cospicui compensi. L’Ariete riceverà delle offerte lavorative vantaggiose e all’orizzonte vedrà una promettente crescita professionale ,nel lungo termine tutto ciò si tradurrà in ingenti guadagni. Mai come in questo momento l’Ariete si sente sicuro di se stesso e molto fiducioso ed è tutto grazie al potere de delle costellazioni.

Gemelli

A seguire l’Ariete troviamo il Gemelli anche lui tra i segni più fortunati di questo fine novembre. Al Gemelli verrà data l’opportunità di dirigere un progetto molto importante e dal successo di questo progetto dipenderà la sua scalata professionale e le sue possibilità di avanzare rapidamente di carriera. Il Gemelli riuscirà a dimostrare tutto il suo talento e le sue doti imprenditoriali grazie all’influenza di Giove che lo renderà particolarmente lucido e leader. Il Gemelli saprà come coordinare i lavori e come fare per raggiungere gli obiettivi prefissati. Il Gemelli vivrà un periodo molto promettente anche dal punto di vista sentimentale dove le cose con il partner evolveranno romanticamente. Il Gemelli si sentirà più premuroso ed è innamorato che mai, sarà molto attento alle esigenze di tutti i suoi cari e loro sapranno come ricompensarlo.

Cancro

Il terzo posto in classifica spetta al nativo del Cancro. Secondo gli astrologi si prevedono a fine mese eventi particolarmente felici per questo segno. Le sue giornate saranno piene di gioia. Molta di questa felicità si deve al fatto che finalmente questo segno riuscirà a realizzare molti suoi obiettivi. Inoltre proprio in questo periodo prenderà delle decisioni lavorative importanti che si riveleranno essere le decisioni giuste per un promettente futuro professionale. Il Cancro grazie all’influsso della luna nuova inizierà a vedere le cose in modo diverso e a focalizzare nuove prospettive. Gli astri prevedono anche ottime finanze per questo segno che finalmente potrà rilassarsi e godere dei piaceri della vita.

Bilancia

L’ultimo segno fortunato che concluderà egregiamente il mese di novembre è il nativo della Bilancia. Giove retrogrado fornirà a questo segno l’occasione di fare il punto sulle sue priorità e sui suoi obiettivi. Finalmente questo segno riuscirà a vedere chiaramente quali sono i suoi bisogni e desideri, li metterà tutti su carta e ideerà un piano per realizzarli. Questo piano fornisce azioni concrete quotidiane e cambiamenti necessari. Inoltre la Bilancia prevederà anche come risolvere eventuali problemi ed ostacoli. Infine questo segno si sentirà particolarmente forte di spirito e riuscirà a tenere lontano lo stress. Per tutto ciò che non aveva previsto la Bilancia si potrà affidare al suo intuito che sembra essere particolarmente sviluppato in questo periodo.