Test: scegli una borsa e scopri cosa ostacola la tua serenità

Hai l’impressione che qualcosa ostacoli la tua serenità? Questo test ti farà riflettere su cosa è necessario cambiare in questo momento.

Oggi ti proponiamo un semplicissimo test della personalità. Come puoi vedere nell’immagine ti diamo la possibilità di fare una scelta che riguarda delle borse. Fai in modo che la tua scelta sia molto istintiva così emergerà quello che si nasconde nel tuo inconscio. A ciascuna di queste borse corrisponde una diversa personalità.

Ci teniamo a ricordarti che i nostri test non forniscono una diagnosi clinica poiché non sono sottoposti in seduta individuale da un esperto. Pertanto l’unico scopo di questo test è quello di intrattenerti e divertirti, ma nel farlo non mancheremo di stimolare un’analisi introspettiva che siamo sicuri che ti aiuterà a farti conoscere meglio. Nonostante i nostri sforzi non finiamo mai di imparare cose nuove anche su noi stessi. Sei pronto a metterti in gioco?

Test: Scegli una borsa e scopri cosa influisce sulla tua felicità

La borsa è un oggetto molto semplice e molto usato. Ogni donna non esce di casa senza la sua borsa. Nelle nostre borse c’è di tutto, dal medicinale che potrebbe tornarci utile all’ultimo momento a qualche pezzo del nostro beauty case al giocattolino del nostro amato figlio. La borsa rappresenta un po’ la nostra vita, in questo bagaglio portiamo perennemente con noi le cose importanti, quelle delle quali non possiamo fare a meno e che servono sempre.

Il test di oggi ti chiede di scegliere tra queste 4 tipi di borse diverse, effettua la tua scelta basandoti sul tuo istinto. Lasciati semplicemente ispirare. Una di queste borse attirerà la tua attenzione, non importa per quale motivo, in questo caso importa il risultato.

Dopo aver effettuato la tua scelta non ti resta che leggere il profilo corrispondente.

Soluzione del test

Ed ora scopriamo come la scelta della tua borsa preferita influisce sul tuo livello di serenità:

Sei hai scelto la borsa numero 1

Se hai scelto la borsa numero 1, una borsa capiente che ricorda un po’ uno zaino, significa che in questo momento della tua vita hai bisogno di liberarti di qualcosa. Con molta probabilità negli ultimi tempi alcuni problemi hanno attanagliato la tua esistenza tanto da sentire forte la necessità di distaccarti da tutti questi problemi. Ciò che interferisce con la tua serenità è la routine, questa morsa che ti tiene prigioniero. Quello che ti farebbe davvero bene in questo momento è un viaggio, breve ma il più lontano possibile. Sei una persona molto positiva, questo viaggio ti aiuterà a focalizzarti sulle cose veramente importanti e a gettarti tutto alle spalle.

Sei hai scelto la borsa numero 2

La seconda borsa è una pochette quadrata e minimalista. Se la tua scelta è ricaduta su questa borsa significa che la tua serenità in questo momento è minacciata dalla sensazione e dal pensiero che la tua vita non è quella che volevi. Qualche anno fa immaginando questo momento ti vedevi sicuramente in un posto diverso o in una situazione differente, lavorativa o sentimentale. Questo tuo sentirti inappropriata ti stressa parecchio. Questo è un sentimento molto comune nelle persone ambiziose che per loro stessi e desiderano sempre il meglio. Non è detto che quello che hai non sia bello anche se è diverso, rifletti sull’importanza di apprezzare le cose belle che abbiamo, sull’ importanza della gratitudine, vedrai che la serenità tornerà nella tua vita molto velocemente.

Sei hai scelto la borsa numero 3

Se hai scelto questa borsa significa che in questo momento ti senti un po’ irrequieta e poco rilassata perché nella tua testa hai un progetto ambizioso che occupa gran parte dei tuoi pensieri. Ti senti finalmente pronto a rischiare e a dare il tutto per tutto per questo progetto. Sei totalmente focalizzata sui tuoi obiettivi, negli ultimi mesi hai lavorato tantissimo per avvicinarti al traguardo. Cerca di trovare anche il modo di rilassarti perché la pace e la serenità sono altrettanto importanti per permetterti di godere pienamente dei tuoi successi.

Sei hai scelto la borsa numero 4

La scelta della borsa numero 4 indica che sei una persona molto empatica. Non hai problemi ad integrarti o a fare nuove amicizie. ti adatti bene in qualsiasi contesto, questa è una qualità che giova a tuo favore e ti permette di guadagnarti la fiducia delle persone che si sentono affini a te e quindi di raggiungere tempestivamente i tuoi obiettivi. Sei una persona empatica anche verso te stesso di te sai tutto conosci pregi e difetti punti di forza e di debolezza così come le paure e desideri. L’unica cosa che interferisce con la tua serenità è il coraggio di definire chiaramente quali sono le cose che vuoi veramente, solo in questo modo potranno accadere e quando accadranno la tua felicità Sara assicurata.