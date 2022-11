La luna nuova di ieri cambierà in meglio la vita di tre segni

Il 23 novembre si è verificata la luna nuova e questo evento ha cambiato totalmente il quadro astrale e il destino di alcuni segni.

La luna nuova del 23 novembre ha avuto luogo nel segno del Sagittario. La luna nuova è una fase lunare in cui la luna si trova proprio in mezzo tra la terra ed il sole. Astrologicamente porta grandi cambiamenti e soprattutto apre le porte ad alcune importanti novità.

L’influenza di questa luna nuova sarà particolarmente avvertita da tre nativi dello Zodiaco che sperimenteranno uno stravolgimento molto positivo della loro esistenza. Per questi tre fortunati segni zodiacali i giorni a venire saranno particolarmente felici.

La luna piena del 23 Novembre cambierà la vita di questi 3 segni

Se fai parte dei tre segni dei quali stiamo per parlarvi puoi ritenerti molto fortunato. Nella classifica di oggi compariranno i segni che gioveranno degli influssi della luna nuova in Sagittario. Un movimento astrale che cambierà totalmente il corso della loro vita rendendola molto più allettante e promettente.

Questi segni, nel prossimo futuro, realizzeranno tutti loro sei sogni, otterranno tutto ciò che desiderano. La loro vita sarà sul punto di una nuova svolta. Questo evento per gli astrologi ha una connotazione molto positiva e ottimista perché la luna piena si verificherà nel segno del Sagittario che non a caso è il segno più ottimista dello Zodiaco. L’energia positiva di questo segno è contagiosa, inoltre la determinazione tipica dell’elemento fuoco che lo influenza incita a perseguire i sogni e a realizzare ogni aspirazione. Ora che conosci questo quadro astrale ben comprenderai la fortuna di chi beneficerà di questo nuovo assetto astrologico.

Vediamo chi sono questi tre fortunatissimi segni:

Leone

Il leone grazie all’influsso di questa nuova luna si sentirà pronto a dare inizio ad un nuovo progetto molto ambizioso. Questo segno si sentirà più forte che mai ed è molto sicuro di se stesso. Sara guidato dalla determinazione che gli permetterà di lavorare senza sosta su questo nuovo progetto. Il Leone sarà instancabile e pieno di idee. Nonostante il duro impegno non mancherà di ritagliarsi momenti di relax. Questa perfetta organizzazione del suo tempo concilierà attività a riposo facendolo sentire estremamente attivo sia a livello mentale che fisico. Il Leone non mancherà di dedicare tempo e spazio anche al divertimento, troverà sempre il tempo per delle uscite allettanti con gli amici e per godere di qualche festa dove apparire al massimo del suo splendore come piace a lui. E come se questo non fosse già abbastanza per il Leone si prospetta un cambiamento positivo anche in amore. Questo segno troverà il modo di ravvivare la sua relazione e portarla ad un livello superiore.

Bilancia

Grandi cambiamenti all’orizzonte si intravedono anche per il nativo della Bilancia. Questo segno che gode per sua natura di una mente brillante che sprigiona continuamente idee innovative, in questo periodo vedrà potenziate queste sue qualità. Oltre ad avere idee che stupiranno persino se stesso non si preoccuperà dei consensi di chi lo circonda. Se si sentirà certo di percorrere nuovi sentieri, il giudizio di amici e colleghi non sarà di intralcio per la realizzazione di questi progetti. La Bilancia avvertirà gli influssi della luna nuova sperimentando il desiderio di affinare le sue conoscenze e le sue abilità. Tutto ciò si traduce in una vita professionale molto appagante. A livello sentimentale la Bilancia incontrerà finalmente l’amore. La Bilancia è tra i segni che questa settimana saranno colpiti da Cupido e incontreranno il vero amore. Dopo l’incontro con la sua anima gemella la Bilancia si sentirà pronta a vivere appieno una sensazionale e passionale bellissima storia d’amore.

Sagittario

Non poteva certo mancare in questa lista il nativo del Sagittario. Poiché la luna nuova si verificherà proprio in questo segno anche lui beneficerà dei suoi influssi positivi. Il Sagittario si sentirà rinnovato. Solitamente è un segno che è molto positivo, nei prossimi giorni lo sarà più che mai e questa energia attirerà moltissime opportunità che si riveleranno fantastiche per lui. Queste opportunità saranno soprattutto a livello lavorativo. Questo segno di fuoco guidato da influssi della luna nuova farà prendere le decisioni che sfrutteranno alla sua carriera poiché si sentirà particolarmente lucido è propenso a prendere le giuste decisioni. Questo segno amante dell’avventura si sentirà anche pronto per fare nuove esperienze e perché no di lanciarsi in esperienze sentimentali nuove. Il Sagittario attirerà nella sua vita persone che riusciranno a far battere il suo cuore e una tra queste lo conquisterà convincendolo ad abbandonare per sempre il suo status celibe.