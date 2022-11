15 Tagli che ti fanno apparire più giovane dopo i 40

Hai superato i 40?A questo punto del tuo percorso dovresti fare più attenzione al tuo look, con qualche piccolo accorgimento dimostrerai ancora 30 anni.

Il tempo purtroppo passa inesorabile e qualche volta facciamo fatica ad accettarlo perché notiamo i segni del passare del tempo sul nostro viso che cambia, diventa meno turgido, appare più è stanco e rilassato. L’invecchiamento è un fattore normalissimo e accettarlo è fondamentale. Per facilitare questa accettazione possiamo utilizzare qualche piccolo stratagemma come ad esempio il taglio di capelli giusto per apparire almeno 10 anni più giovane.

Con il giusto taglio di capelli valorizzi il tuo viso da quarantenne facendolo apparire notevolmente più giovane e turgido. Ci sono dei tagli e delle acconciature apposite che riescono a camuffare egregiamente i segni del tempo. Ricorda che anche evitando questi comuni errori di taglio e acconciatura non rischi di sembrare più adulta. Oggi ti sveliamo quali tagli preferire se sei una donna over 40.

Questi tagli sono perfetti per le over 40 e ringiovaniscono

Non smetteremo mai di dirti che la prima cosa da fare quando si desidera scegliere un nuovo taglio di capelli è quella di considerare i tratti del nostro viso. Ci sono tagli più adatti al viso tondo, ovale, quadrato e triangolare, bisogna anche considerare il nostro incarnato e il colore dei nostri occhi per scegliere il colore giusto per quel taglio. Tenendo conto di questi particolari possiamo scegliere tra un‘infinità di tagli che hanno il potenziale di ringiovanire l’aspetto di chiunque li porti.

Stiamo per rivelarti alcuni tagli che potrebbero fare al caso tuo, valuta queste idee insieme al tuo parrucchiere che ti potrà consigliare sul taglio più adatto a te considerando i tratti del tuo viso.

Essere una over 40 significa essere una donna che molto probabilmente nota dei cambiamenti nel suo aspetto tipici della sua età come ad esempio tempie più incavate, fronte corrugata e pelle meno turgida. Questi cambiamenti sono inevitabili ma possiamo camuffarli scegliendo semplicemente un taglio di capelli ringiovanente.

Ecco le acconciature giovanili più gettonate di questi ultimi tempi per un cambio look che ti fa sentire più sicura di te stessa:

Il Bob sfocato

Il bob è un taglio quadrato che si estende fino al mento. Questo taglio presenta due particolari vantaggi. Il primo è che un taglio sempre molto trendy ed è molto più attuale rispetto al classico caschetto. Il bob sfocato presenta ciocche disordinate, irregolari, onde che scivolano sui lati del viso donando morbidezza. E’ un taglio particolarmente adatto per il viso ovale, inoltre è ottimo per minimizzare eventuali rilassamenti della pelle.

Il Bob medio con onde e frangia

Se preferisci mantenere i capelli medio lunghi e non desideri accorciarli troppo, in questo caso ti consigliamo di optare per un bob medio lungo ad altezza spalle. I tagli medi in generale ti fanno apparire più giovane rispetto ai tagli molto lunghi perché slanciano la silhouette. Tieni anche presente che con il passare del tempo i capelli tendono ad assottigliarsi. Questo tipo di taglio è ottimo per dare volume ai tuoi capelli e farli apparire più leggeri. Anche questo taglio è scalato non regolare. Questa irregolarità dona morbidezza al volto. Se hai la fronte larga e corrugata ti consigliamo di abbinare a questo taglio una frangia, siamo certi che il risultato ti sorprenderà.

Lo Shaggy

Lo Shaggy moderno è un taglio molto apprezzato e super fashion. Lo vediamo spopolare sulle passerelle. La forza di questo taglio sta nel conciliare il bohemien con il rock e nel riuscire a dare a chiunque lo porti un‘aria davvero sbarazzina. Qualche piccolo colpo di forbice potrà scontare di almeno 10 anni la tua età. Lo Shaggy si può realizzare in varie lunghezze e con la frangia è davvero di tendenza.

Il Pixie

Vi abbiamo svelato che i capelli corti sono i capelli trend dell’inverno 2022. I capelli corti sono versatili, dinamici e sembrano apportare brio alla nostra personalità. Tra i tagli corti spicca il Pixie cut con tantissime varianti e sfumature. E’ un taglio consigliato soprattutto nel caso in cui iniziano a comparire i capelli bianchi, il Pixie Cat sale e pepe è appariscente e distacca totalmente il look dell’idea dell’invecchiamento. Questo taglio quattro stagioni è sempre di moda. E’ un taglio più lungo sulla parte alta della testa è più corto ai lati e dietro la nuca. Anche in questo caso con un semplice taglio si riesce a dare parecchio volume ai capelli sottili. Inoltre è un taglio che ti permette di realizzare diversi e styling liscio e riccio. Con un Pixie puoi anche esagerare con il make-up, non risulterai mai eccessiva.

Secondo gli esperti di acconciatura e colore, per apparire più giovane rispetto alla propria età basta puntare su due cose principalmente: la frangia e il colore.

La frangia

La frangia sembrerebbe essere un antirughe fenomenale. Le rughe sulla fronte sono le prime a comparire e sono molto vistose, spesso attirano lo sguardo su di esse. Da qui l’importanza di arginare il problema andando a coprirle con una frangia a tendina affusolata più o meno corta a seconda della tua preferenza. La frangia è sbarazzina giovanile e nasconde ciò che non vuoi mostrare. Meglio non puntare su una frangia troppo piena perché risulta troppo pesante sul viso, punta invece sull’ampia frangia diagonale che offre la possibilità di giocare con la ciocca.

Il Colore

Anche la scelta del colore influisce su gli anni che dimostriamo. Innanzitutto possiamo puntare sulla colorazione per mascherare la comparsa dei capelli bianchi che sono i primi a dare informazioni sulla nostra reale età. Il colore che secondo i coloristi è quello che ci fa apparire più giovani è il castano. Il castano è un colore caldo, perfetto per addolcire lineamenti del viso. Inoltre è un colore molto trendy che si può facilmente arricchire con sfumature di colore di infinite tonalità.

Abbiamo selezionato per te una galleria di tagli ringiovanenti in modo da lasciarti ispirare per il tuo prossimo taglio, non ti resta che lasciarti conquistare:

