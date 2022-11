Tinta per capelli a casa: Ecco la soluzione a tutti i tuoi errori

State applicando la tinta per capelli e vi siete accorti di aver commesso un errore? Non preoccupatevi, a tutto c’è rimedio!

Nell’ultimo periodo sono sempre di più le donne che si cimentano nella tintura fai da te. Molte hanno abbandonato il proprio parrucchiere e hanno optato per un’alternativa più economica e veloce. Ma a volte qualcosa potrebbe andare per il verso sbagliato.

Del resto, con un paio di guanti di plastica, una scatola di colorante permanente e un elenco di istruzioni sono molte le cose che potrebbero andare storte. E allora come facciamo a rimediare? Continuate a leggere per scoprirlo.

Come rimediare all’errore da tinta

Una volta che avete constatato l’errore e ve ne siete fatti una ragione, è giunto il momento di rimediare. Che si tratti di un rimedio rapido o di qualcosa per mascherare il disordine fino al prossimo appuntamento dal parrucchiere, qui di seguito troverete gli errori più comuni e i migliori consigli per porvi rimedio.

Avete lasciato il colore troppo a lungo

Magari state guardando il vostro programma preferito e perdete la cognizione del tempo. Se si lascia il colore troppo a lungo, è possibile che si verifichi un deposito extra di pigmento. Non è possibile rendere i capelli troppo chiari lasciando una tinta troppo a lungo, ma può rendere la chioma più scura del previsto. Applicate uno shampoo chiarificante o un qualsiasi detergente forte, anche un sapone da cucina, per rimuovere lo strato superficiale di colore dai capelli. Poi fate due o tre shampoo e usate un ottimo balsamo. In questo modo si elimina parte del pigmento prima che si fissi, e il colore continuerà a schiarirsi naturalmente nel tempo con shampoo ricorrenti.

I vostri capelli hanno un aspetto bizzarro

Il vostro colore sembra troppo giallo o arancione? Non c’è da preoccuparsi: questo è uno degli inconvenienti più facili da risolvere. Optate per uno shampoo viola per attenuare la tinta. La lucentezza può ritornare nel tempo a causa di fattori come l’acqua dura e la luce del sole, quindi ripetete l’applicazione ogni volta che vedete che le sfumature arancioni o gialle.

Il colore non è uniforme

Se dovesse capitare, si può provare a usare una tonalità più scura e applicarla solo sulle radici. In questo modo si scurirà quell’area di una tonalità senza cambiare il tono. Per evitare di ripetere lo stesso errore, la prossima volta applicate il colore sulle punte prima di arrivare alle radici. Se si tratta solo di un ritocco alle radici, applicate il colore prima sulla nuova crescita. In questo modo si evita di pigmentare eccessivamente il resto dei capelli già colorati. Si vuole che le radici non colorate corrispondano al resto dei capelli colorati. Solo dopo si può aggiungere il colore alle punte.

Avete macchiato il lavandino e/o la pelle

Le tinture fatte in casa possono schizzare accidentalmente sul viso, sulle mani e sulla zona del lavandino. Per correre ai ripari, iniziate a spruzzare il lavandino con un agente sbiancante e lasciatelo agire per 10-15 minuti prima di risciacquare. La pelle può essere pulita con un po’ di alcol e un batuffolo di cotone.

Il colore sembra troppo monodimensionale

Anche se il colore è venuto come volevate, il vostro look potrebbe sembrare un po’ piatto. Acconciare i capelli con delle onde o dei ricci aiuterà a creare ombre e luci tra le ciocche, dando un’illusione più multitonale.

I vostri capelli risultano molto secchi e sfibrati

Una maschera per capelli può aiutare a restituire l’idratazione. Dopo aver lavato la tinta, prendete una maschera per capelli nutriente e lasciatela sulle ciocche per 10 minuti. Continuate il trattamento due o tre volte alla settimana fino a quando non sentirete che i livelli di idratazione dei vostri capelli sono stati ripristinati.

Odiate il colore

Se volete annullare completamente la vostra tintura, il consiglio degli esperti è contattare un parrucchiere che vi piace via e-mail o su Instagram prima di tuffarvi in qualcosa di estremo. Anche i prodotti per la rimozione del colore possono essere utili: agiscono rimpicciolendo e neutralizzando le molecole della tintura per capelli, consentendo di lavarle semplicemente via.