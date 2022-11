Questo segno sarebbe il meno intelligente secondo uno studio autorevole

Oggi vi riveliamo qual è il segno zodiacale giudicato il meno intelligente da uno studio condotto da ricercatori britannici.

Questa volta il giudizio finale non è quello degli astrologi ma a definire il segno meno intelligente tra tutti è intervenuta la scienza che si è basata su uno studio condotto da alcuni ricercatori britannici che ti stupirà. Scopriamo se appartieni anche tu al segno zodiacale delle persone meno intelligenti.

Esistono diverse forme di intelligenza e essere intelligenti non significa solo essere particolarmente bravi fare dei calcoli o elaborare complicate teorie. L’intelligenza non è legata esclusivamente alle capacità intellettuali degli individui ma ad entrare in gioco in questo campo ci sono diverse caratteristiche.

Secondo gli astrologi ogni segno zodiacale possiede caratteristiche distintive che includono pregi e difetti e che li distinguono gli uni dagli altri. A ciò si aggiungono altri fattori che influenzano la personalità come ad esempio l’influenza del pianeta dominante, dell’elemento al quale il segno appartiene o del suo ascendente. Non dimentichiamo che a completare il quadro si inserisce anche l’esperienza di vita del soggetto stesso. Tenendo conto di queste caratteristiche gli astrologi hanno stilato la classifica dei tre segni con meno senno che ti riveleremo a breve.

Alcuni ricercatori britannici per definire l’intelligenza di un individuo hanno preso in esame qualcosa di più bizzarro. Attenendosi a questo fattore hanno rivelato quale sarebbe il segno zodiacale meno intelligente. Tutto ciò è stato documentato in uno studio del quale stiamo per parlarvi.

Sorprendentemente è lui il segno zodiacale meno intelligente

Potremmo mai definire la nostra costellazione l’unica responsabile dei nostri comportamenti e dei nostri atteggiamenti? Sicuramente no. Hai mai fatto caso che in alcuni periodi sei più lucido e scattante di altri? Le diverse fasi della vita che viviamo influiscono sul modo in cui affrontiamo le situazioni quotidiane e gestiamo le nostre emozioni. Stando a giudizio degli astrologi alcuni segni zodiacali tendono ad avere comportamenti che mancano di buon senso e discernimento su base costante, per loro indole, mentre altri segni zodiacali sono più inflessibili e precisi. I segni che secondo gli astrologi mancherebbero di buon senso sono: Gemelli, Cancro e Pesci.

Il Gemelli è un segno che non smette mai di parlare e questa grande loquacità è spesso fonte di problemi perché questo segno non capisce mai quando è il momento di tacere. il Gemelli si esprime senza pensare e spesso ferisce i sentimenti di chi lo ascolta.

Il nativo del Cancro è un segno molto emotivo come tutti i segni che appartengono all’ elemento acqua. Questa sua emotività lo rende un segno difficile da decifrare. Essendo guidati soprattutto dal loro intuito agiscono in maniera indiscriminata ed imprevedibile, a volte anche con atteggiamenti immaturi.

Pesci

I Pesci sono dei grandissimi sognatori. Sono persone solitamente positive ma fanno fatica a mantenere un contatto costante con la realtà. Spesso si perdono nei loro viaggi mentali. Si sentono a proprio agio nel loro mondo fantastico tanto da rifiutarsi spesso di affrontare la realtà rimanendo rilegati nella loro immaginazione. Questa evasione li rende un segno con poco buon senso.

Vi abbiamo appena rivelato qual è il pensiero degli astrologi inerente il concetto di intelligenza legato a i diversi segni zodiacali, ora vi rivediamo cosa è stato dedotto dalla scienza.

Il segno meno intelligente secondo la scienza è il Capricorno

Per definire il segno zodiacale meno intelligente dello Zodiaco alcuni ricercatori britannici hanno condotto uno studio nel quale hanno esaminato il segno zodiacale di diversi personaggi pubblici che hanno ricevuto più premi Nobel. Tra questi personaggi sorprendentemente un segno astrologico si è distinto per aver vinto meno premi di tutti. Questo segno è il Capricorno.

Per coloro che si interessano all’astrologia questo responso sorprende in questo contesto perché conosciamo il Capricorno come un segno molto determinato che lavora moltissimo ed ha una forte ambizione. Si tratta di un segno che indubbiamente è molto serio. Eppure secondo questo studio è proprio lui il meno intelligente di tutti. Questo segno ha ricevuto meno premi Nobel di tutti. Il premio Nobel viene assegnato a persone ritenute portatori di benefici all’umanità, quindi cari nativi del Capricorno se pure avete apportato meno benefici all’umanità non significa che avete capacità intellettuali inferiori.