Scegli un abito da sposa e scopri di che tipo di compagno di vita hai bisogno

Scegli un abito da sposa e scopri come dovrebbe essere il tuo compagno di vita ideale. Questo test ti farà vedere chiaramente cosa cerchi in amore.

Oggi vi proponiamo un test della personalità che tenterà di evidenziare il partner ideale per te. La tua scelta dell’abito delinea la tua personalità e questo test individuerà il partner più adatto in relazione al tuo modo di essere.

I nostri test non hanno una validità scientifica perché non sono sottoposti in seduta individuale da un esperto ad un utente, possiamo però garantirvi che sono test che vi aiuteranno a riflettere sui voi stessi, sulla vostra personalità e sui vostri comportamenti e quindi vi aiuteranno a conoscervi meglio.

Test Ecco come dovrebbe essere il tuo compagno di vita ideale

Che tu sia già sposata o sia in cerca del tuo grande amore non importa, questo test ti aiuta a comprendere che tipo di persona dovresti avere al tuo fianco per relazionarti al meglio con lui. Soprattutto se hai già preso un impegno e il rapporto mostra diverse turbolenze questo test potrebbe farti riflettere su quali cambiamenti apportare per farlo evolvere al meglio.

Tutto quello che ti chiediamo di fare è osservare l’immagine e scegliere un abito da sposa. L’abito da sposa è rappresentativo del matrimonio, come vedi questi abiti sono diversi tra loro, differiscono in pomposità, ricami e merlettature. Puoi basare la tua scelta su un fattore puramente legato allo stile oppure puoi scegliere l’abito immaginandolo su te stessa e quindi optando per l’abito che si adatta meglio alle tue forme. La motivazione per la quale scegli uno di questi abiti è indifferente.

Soluzione del test

Ed ora vediamo cosa rivela di te la scelta del tuo abito nuziale preferito:

Se hai scelto l’abito da sposa numero uno

Questa scelta denota che hai una personalità classica. Sei una persona genuina legata molto alla tradizione e ami le cose semplici. Anche nella vita prediligi tutto ciò che è classico e tradizionale. Per vivere una vita serena avresti bisogno di un partner che condivide con te i tuoi stessi principi. Insieme condurrete una vita quotidiana senza grandi stravolgimenti e sorprese ma non sarà difficile ravvivare questo rapporto apportando qualche piccolo cambiamento al momento del bisogno. Voi non avete bisogno di grandi cose perché siete voi stessi la cosa più bella e più grande che avete reciprocamente.

Se hai scelto l’abito numero due

La scelta del secondo abito rivela che sei una persona non proprio ordinaria. Per il tuo matrimonio hai scelto un abito molto lavorato e con una grande scollatura dietro la schiena che arriva fino al sedere che non è proprio in linea con la sobrietà della chiesa. La persona che ti renderebbe felice accanto per tutta la vita è una persona in grado di sorprenderti ogni giorno. Accanto a te ci vorrebbe una persona imprevedibile disposta a sovvertire tutto per te anche a stravolgere completamente i suoi obiettivi e i suoi piani. Sei una donna che non sopporta gli uomini che si adagiano e hai bisogno di respirare adrenalina nel rapporto.

Se hai scelto l’abito numero tre

La scelta di questo abito designa che sei una persona estremamente elegante. Sei una donna sobria, ami tutto ciò che è oggettivamente bello e se luccica è persino meglio. Accanto a te ci starebbe bene un uomo in grado di colmare questo tuo bisogno. Un uomo che non ti fa mancare nulla dal punto di vista affettivo e anche economico, che ti fa godere dei piaceri della vita e della bellezza e dell’eleganza che così tanto ti affascina. Anche tu sei una donna ambiziosa ed indipendente, insieme al tuo uomo vuoi progredire. Non spetta a lui realizzare i tuoi sogni sarai tu a farlo ma ti piace l’idea di vedervi proiettati sulla stessa direzione.

Se hai scelto l’abito numero quattro

Se hai scelto il quarto abito significa che sei una donna estremamente dolce e premurosa. La famiglia per te è il nido caldo e rassicurante di cui tutti abbiamo bisogno. Il tuo uomo ideale è una persona in grado di colmare ogni tuo bisogno affettivo. Un uomo che non trascura di darti le giuste attenzioni e che ti ricorda l’importanza di avere fiducia in te stessa. Accanto a te è necessario che ci sia una persona amorevole e gentile che ti faccia sentire unica e speciale e che ti metta al centro delle sue priorità.